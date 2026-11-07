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Naufrage de Lambaréné : deux inculpations et six fugitifs toujours recherchés par la justice

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 7 novembre 2026 à 10h05min
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Palais de justice de Lambaréné © D.R.
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Le drame du naufrage survenu dans les eaux de Lambaréné entre enfin dans sa phase judiciaire. Selon les informations rapportées par le quotidien L’Union, deux personnes ont été officiellement inculpées et placées sous mandat de dépôt. En parallèle, les autorités poursuivent activement la traque de six autres suspects, actuellement en fuite et visés par des mandats d’arrêt.

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L’enquête judiciaire s’attache à mettre en lumière une série de manquements graves ayant précédé et suivi le drame. Il est notamment reproché aux mis en cause de ne pas avoir porté assistance aux passagers en détresse dans des délais appropriés, alors que les services compétents auraient pourtant eu la possibilité d’intervenir à temps. 

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Selon les précisions apportées par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lambaréné, Alec Patrick Ibinga, ce retard critique dans l’organisation de la rescousse a lourdement compliqué les opérations de sauvetage et compromis les chances de survie des victimes.

Une procédure d’urgence et une traque ouverte

À ce stade de l’instruction, la justice a engagé des poursuites fermes pour situer l’ensemble des responsabilités. Outre la détention préventive des deux premiers inculpés, une procédure de comparution en urgence a été ouverte pour six autres personnes directement impliquées dans cet accident. Ces dernières sont aujourd’hui en fuite, incitant le parquet à lancer des avis de recherche nationaux pour assurer leur arrestation dans les plus brefs délais.

Le parquet déterminé à faire toute la lumière

Le parquet de Lambaréné entend mener des investigations exhaustives pour déterminer avec précision le rôle de chaque acteur. Le procureur Alec Patrick Ibinga a souligné lors de sa mise au point la volonté de la justice d’examiner chaque élément du dossier, y compris les conditions de navigation et la conformité des embarcations utilisées. L’objectif affiché reste d’établir l’ensemble des défaillances humaines et matérielles afin d’apporter des réponses claires aux familles des victimes touchées par cette tragédie.

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Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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