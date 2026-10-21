Gabon : la Task-force sur le renouveau du football prévue du 22 au 26 octobre

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Les travaux de la Task-force sur le renouveau du football gabonais, initialement prévus du 19 au 22 octobre, se tiendront finalement du 22 au 26 octobre 2026. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé ce report le dimanche 18 octobre, afin de permettre à l’ensemble des acteurs concernés d’approfondir la réflexion sur les réformes du football national.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des échanges organisés en janvier 2026 sur la reprise des championnats nationaux. La Fédération gabonaise de football (Fégafoot), la Ligue de football professionnel (LINAFP) ainsi que les clubs avaient pris part à ces concertations, dont les conclusions soulignaient la nécessité de restructurer le secteur pour mieux préparer la saison à venir.

La régularisation administrative des clubs en ligne de mire

En parallèle, le gouvernement a engagé un processus de régularisation de la situation administrative des organisations sportives. Cette démarche s’appuie sur la loi n° 033-2020, la loi n° 35-62 relative aux associations, ainsi que sur le décret du 22 juin 2026 fixant les conditions d’obtention, de suspension et de retrait de l’agrément technique des associations sportives.

L’ouverture officielle des travaux est prévue le jeudi 22 octobre à 12 heures, au stade de l’Amitié sino-gabonaise d’Angondjé. La cérémonie sera marquée par la remise des agréments techniques et des récépissés définitifs aux clubs engagés en première division nationale, comme l’a précisé le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Alain Batchielily.

Pendant cinq jours, les différentes parties prenantes échangeront afin de dégager des orientations communes et de formuler des propositions concrètes pour dynamiser et développer le football gabonais. Le ministère invite l’ensemble des acteurs à s’investir dans ces travaux avec un esprit de responsabilité et de dialogue.

À l’issue de cette concertation, les recommandations formulées serviront de feuille de route pour la restructuration du secteur et l’amélioration de son organisation administrative et sportive.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire