Gabon : SOS Consommateurs exige la vérité sur l’audit pétrolier de 2016

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Alors que le gouvernement s’apprête à repenser le cadre réglementaire du secteur pétrolier, la pression citoyenne s’intensifie. Dans un communiqué rendu public le 16 octobre 2026, l’association SOS Consommateurs hausse le ton. Elle exige des autorités la publication intégrale du bilan de l’audit pétrolier mené en 2016. Pour l’organisation, ce devoir de vérité constitue le préalable indispensable à toute réécriture des règles du jeu énergétique.

Commander un examen approfondi du secteur est une chose ; en partager les conclusions en est une autre. Une décennie plus tard, les résultats consolidés de cet audit restent scellés. L’association pointe cette opacité du doigt, estimant qu’on ne peut bâtir une réglementation crédible sans avoir préalablement tiré les enseignements du passé.

SOS Consommateurs réclame un inventaire précis : quelles étaient les anomalies identifiées ? Quel montant exact a été redressé et effectivement réinjecté dans les caisses publiques ? L’enjeu dépasse la simple curiosité comptable. Une mesure approximative des volumes extraits prive l’État de précieuses recettes fiscales, restreignant d’autant sa capacité à investir dans les infrastructures vitales.

L’absurde quotidien des pénuries d’essence

Cette bataille pour la reddition des comptes résonne douloureusement avec le quotidien des usagers. À Libreville, les files d’attente interminables devant les stations-service mettent en lumière un paradoxe frappant. Le Gabon extrait environ 200 000 barils de brut par jour et dispose de la Société gabonaise de raffinage (Sogara) à Port-Gentil. Pourtant, le pays peine à s’approvisionner et reste dépendant des importations de carburant fini.

Ce décalage entre la richesse du sous-sol et la vulnérabilité du réseau de distribution s’inscrit dans une dynamique régionale bien connue, de la crise post-incendie de la Sonara au Cameroun aux difficultés historiques du Nigeria. Mais pour les automobilistes gabonais, la pilule reste difficile à avaler.

Refonder le secteur : traçabilité et contrôles stricts

Pour sortir de cette impasse, l’association formule des pistes concrètes pour la future loi. Elle préconise la mise en place d’un système de suivi rigoureux, depuis la tête de puits jusqu’au pistolet de la pompe. Modernisation des compteurs, réalisation d’expertises indépendantes régulières et renforcement des stocks stratégiques figurent au cœur de ses propositions.

Ces exigences font écho aux normes de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), engagée dans un processus de réadhésion avec le Gabon. Le pouvoir exécutif fera-t-il le choix de la clarté, au risque de froisser certains opérateurs établis ? La réponse conditionnera la portée réelle de la future réforme pétrolière.