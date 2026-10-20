Surpopulation carcérale : Le bracelet électronique, la solution sénégalaise qui inspire le Gabon

Ecouter l'article

En mission officielle à Dakar du 18 au 21 octobre 2026, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits humains, Augustin Emane, explore de nouvelles pistes pour transformer le paysage judiciaire gabonais. Accompagné de son directeur de cabinet, Aristide P. Nyamat Bantsiva, et du directeur général des services techniques de la Sécurité pénitentiaire, le colonel Ngoulakia Létabi, le membre du gouvernement s’intéresse de près au modèle sénégalais de surveillance électronique.

Dès le lundi 19 octobre, Augustin Emane s’est entretenu avec son homologue sénégalais, Maître Moussa Saar. Au cœur des échanges entre les deux hommes : le raffermissement de la coopération judiciaire bilatérale et le partage d’expériences pratiques sur la gestion des personnes placées sous main de justice.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté des plus hautes autorités gabonaises d’accorder une attention particulière à la condition carcérale. En analysant le fonctionnement des institutions dakaroises, la délégation gabonaise entend réunir les éléments techniques indispensables pour adapter ces mécanismes aux réalités nationales.

Le bracelet électronique comme réponse à la surpopulation carcérale

Étape clé de ce séjour officiel, la visite prévue ce mardi 20 octobre 2026 au Centre national sénégalais du bracelet électronique permettra au Garde des Sceaux de toucher du doigt l’opérationnalité du dispositif. Présentée comme une alternative crédible à l’incarcération, la surveillance électronique constitue un levier majeur pour engager le désengorgement des établissements pénitentiaires et garantir un suivi judiciaire plus humain.

Cette transition technologique s’appuie sur le concours de l’entreprise GEOSATIS, reconnue pour ses solutions de géolocalisation sécurisées, économiques et adaptées aux contraintes sécuritaires. Outre l’aspect sanitaire et social, l’introduction de ce mécanisme au Gabon pourrait ouvrir la voie à un modèle de cofinancement impliquant les bénéficiaires, dont les modalités réglementaires restent à définir.

Vers une refonte de l’arsenal pénal gabonais

L’intégration potentielle du bracelet électronique viendrait enrichir le répertoire des sanctions pénales en République gabonaise. Actuellement, ce cadre juridique s’articule autour de quatre grands axes : les peines principales ordonnées selon la gravité de l’infraction, les peines alternatives à l’emprisonnement pour les délits et contraventions, les peines privatives ou restrictives de droits assorties de mesures complémentaires, et enfin le régime spécifique aux personnes morales.

En plaçant la modernisation et l’innovation au centre de ses priorités, le ministère de la Justice réaffirme sa volonté de bâtir une administration pénitentiaire efficace, humaine et résolument tournée vers l’avenir.