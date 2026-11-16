Brut gabonais : la chute de 50 % des tarifs maritimes relance les exportations vers la Corée du Sud

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La baisse marquée des tarifs du transport maritime offre une nouvelle bouffée d’oxygène aux exportations pétrolières d’Afrique centrale. D’après les informations rapportées par Sika Finance, s’appuyant sur des données de Reuters, le raffineur sud-coréen SK Energy a provisoirement affrété un pétrolier de type Suezmax pour charger une cargaison de brut au Gabon en décembre 2026. Ce navire doit rallier le port d’Ulsan, l’un des principaux pôles de raffinage de Corée du Sud. Négociée sur la base d’un indice Worldscale de 380, cette réservation demeure provisoire et son volume exact n’a pas encore été dévoilé.

Cette opération intervient dans un contexte de repli spectaculaire des coûts d’acheminement par voie maritime. En l’espace d’un mois, les tarifs appliqués aux pétroliers géants (VLCC, Suezmax et Aframax) ont chuté d’environ 50 % par rapport aux sommets enregistrés en octobre. Cette détente modifie sensiblement la donne pour les raffineries asiatiques, qui avaient freiné leurs achats de brut africain lorsque la flambée du fret pesait sur leurs marges.

Selon les courtiers cités par Sika Finance, ce recul permet désormais d’économiser entre 5 et 10 dollars par baril sur la livraison de certaines cargaisons africaines et brésiliennes à destination de l’Asie. À titre d’illustration, sur une cargaison théorique d’un million de barils, une réduction de 5 dollars par baril génère une économie de 5 millions de dollars, soit près de 3,3 milliards de FCFA.

Le retour en force des acheteurs asiatiques dans le golfe de Guinée

Le regain d’intérêt des acheteurs asiatiques profite d’ailleurs à l’ensemble du bassin atlantique. Outre l’initiative de SK Energy, le négociant chinois Unipec, filiale du géant Sinopec, a récemment acquis deux cargaisons de brut congolais Djeno avec une décote avoisinant 22 dollars par baril par rapport au Brent daté, tout en réservant plusieurs navires pour acheminer d’autres pétroles ouest-africains vers l’Asie. Arbitrant en permanence entre qualité des bruts, prix de vente et frais logistiques, les raffineurs trouvent ainsi dans les cargaisons africaines une alternative redevenue compétitive.

Un enjeu commercial stratégique pour Libreville

Pour le Gabon, dont la production oscille autour de 220 000 barils par jour selon les estimations de l’Opep, l’enjeu est de taille. L’accès fluide aux raffineries asiatiques permet non seulement de diversifier ses débouchés commerciaux, mais aussi de soutenir la demande pour les pétroles issus de ses gisements terrestres et offshore.

Toutefois, la prudence reste de mise. Comme le souligne Sika Finance, l’affrètement de SK Energy n’équivaut pas encore à une exportation définitivement actée, et les détails concernant le producteur ou les retombées fiscales pour l’État gabonais restent inconnus. De plus, les économies réalisées sur le transport sont souvent partagées entre acheteurs, vendeurs et intermédiaires. À court terme, cette accalmie maritime améliore néanmoins les perspectives commerciales du brut gabonais dans un marché international très disputé.