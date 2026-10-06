Gabon : le gouvernement enclenche la refonte de son architecture institutionnelle

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Un vent de modernisation souffle sur l’appareil d’État gabonais. Ce lundi 05 octobre 2026 à Libreville, le Vice-Président du gouvernement, Hermann Immongault, a officiellement ouvert un séminaire stratégique consacré à la simplification de l’architecture institutionnelle publique. Organisés au Palais des congrès sous l’égide du ministère de la Réforme et des Relations avec les Institutions, ces travaux prévus jusqu’au 6 octobre concrétisent les directives arrêtées dans la circulaire présidentielle du 8 mai 2025.

L’ambition affichée par les autorités est claire : poser les fondations opérationnelles d’une administration adaptée aux exigences de la Vᵉ République. Au fil des années, le système public s’est alourdi par des chevauchements de compétences, une dilution des responsabilités et des dédales administratifs pénalisants. Le diagnostic partagé lors des premiers échanges vise à éliminer sans détour ces zones d’ombre pour redonner de la souplesse à l’action publique.

Pour y parvenir, la nouvelle organisation de l’exécutif doit s’articuler autour de trois leviers majeurs : un pôle de décision stratégique clarifié, une coordination gouvernementale plus stricte, et des structures d’exécution guidées par la recherche d’efficacité et de redevabilité. L’élimination des redondances et la réduction des délais décisionnels doivent garantir un cadre juridique renforcé et immédiatement lisible pour les citoyens.

Une administration intelligible et digne de confiance

S’exprimant devant l’ensemble des membres du gouvernement et des hauts responsables administratifs réunis pour l’occasion, Hermann Immongault a rappelé l’esprit de la démarche. L’objectif consiste à « rendre l’administration non seulement lisible, mais également intelligible, efficace, mais aussi digne de la confiance que les Gabonais placent en leurs institutions ». Il s’agit avant tout d’inscrire l’action publique dans la continuité du projet de société présidentiel, en bâtissant un État capable d’unir ses forces et d’offrir la stabilité requise au développement national.

Des orientations claires vers des résultats concrets

De son côté, le ministre de la Réforme, François Ndong Obiang, a exhorté les participants à faire preuve de pragmatisme pour transformer les principes directeurs en réalisations mesurables. Appelant à dépasser les résistances corporatistes, il a souligné la nécessité de forger une administration réactive, proche des usagers et rigoureusement fidèle à l’éthique républicaine.

À l’issue de cette rencontre, les participants devront livrer des feuilles de route opérationnelles munies d’objectifs prioritaires et d’un calendrier précis. L’exécutif entend ainsi franchir un cap décisif dans l’amélioration continue du service public.