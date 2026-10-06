Gabon : Le trio espagnol El Naán en concert exceptionnel ce 07 octobre à Libreville

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Dans le cadre de sa programmation culturelle, l’Ambassade d’Espagne au Gabon accueille ce mardi 7 octobre le groupe mythique El Naán pour un concert-récital inédit à l’École Ruban Vert. Une immersion poétique et musicale au cœur des racines ibériques, portée par une vision partagée du rapprochement des peuples.

C’est une rencontre inédite entre les cultures que propose ce mardi 07 octobre la diplomatie espagnole à Libreville. En accueillant le trio El Naán, composé d’Héctor Castillejo, Carlos Herrero et Adal Pumarabín, le public gabonais s’apprête à découvrir un spectacle où la poésie s’entremêle aux sonorités ancestrales et contemporaines. Une démarche portée par l’implication directe de l’Ambassadeur d’Espagne au Gabon, Rafael Chaves Beardo.

Pour le diplomate espagnol, cet événement dépasse la simple prestation artistique pour toucher à l’universel. « Il s’agit d’une musique traditionnelle espagnole, très proche du peuple, une musique populaire d’une sophistication extraordinaire », explique-t-il, soulignant la volonté de créer une véritable connexion culturelle. « L’idée est de trouver ce trait d’union entre ce que partagent les gens du quotidien et la façon d’exprimer un art populaire, fondamentalement proche de n’importe quel pays africain, et notamment du Gabon. », a-t-il indiqué.

La tradition comme une flamme vivante

Originaire de Tabanera de Cerrato, un village de Castille-et-León, El Naán s’est imposé comme une référence mondiale de la World Music. Le trio explore le folklore ibérique en y intégrant des influences diverses, allant des rythmes arabes aux sonorités des Amériques. Leur spectacle, intitulé « Versos del páramo negro », repose sur une philosophie claire : « La tradition n’est pas l’adoration des cendres, mais la transmission de la flamme. »

Sur scène, les poèmes d’Héctor Castillejo rencontrent l’instrumentation ancestrale et la puissance des percussions, offrant un rituel poétique et vibrant. Une proposition authentique qui résonne particulièrement avec les traditions orales et musicales gabonaises.

Un rendez-vous avec l’art populaire

En choisissant l’École Ruban Vert pour abriter cette représentation dès 18h, l’ambassade souhaite offrir un cadre d’échange direct et chaleureux. « C’est la clé de voûte de toute cette proposition culturelle », a précisé Rafael Chaves Beardo. « Nous souhaitons faire cette proposition culturelle en créant le rapport le plus proche possible avec le peuple gabonais. J’espère que nous obtiendrons un accueil formidable pour cet ensemble si intéressant. »

Ce rendez-vous promet ainsi d’être bien plus qu’un concert : une véritable célébration de la mémoire, de la terre et du partage à travers la magie des sons de la terre