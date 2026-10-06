Octobre Rose 2026 : une campagne solidaire pour soutenir les femmes atteintes du cancer du sein

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Du 10 au 31 octobre 2026, plusieurs PME, associations, ONG et médias se mobilisent dans le cadre d’Octobre Rose autour de la campagne « Un Sourire pour Agir, un Sourire pour Guérir ». Portée par la société Balgnifique avec plusieurs partenaires, l’initiative entend collecter des fonds destinés à l’accompagnement des patientes atteintes du cancer du sein, notamment à travers l’acquisition d’un échographe portable, de matelas pour l’Institut de cancérologie et l’octroi d’aides directes aux malades.

Faire d’Octobre Rose non seulement une période de sensibilisation au cancer du sein, mais également un moment de solidarité concrète envers les femmes confrontées à la maladie. C’est l’ambition de la campagne « Un Sourire pour Agir, un Sourire pour Guérir », organisée du 10 au 31 octobre. Conçue par Balgnifique, société spécialisée dans la communication et l’organisation événementielle, l’opération associe notamment le Collectif DiaspAura, PAmsCake, LovaaLux, la Centrale d’achat médicale GNIMA, Even’J, l’association Les Blouses blanches citoyennes ainsi que TV+ et Gabon Media Time.

Des « Tickets Sourires » pour financer des équipements

Le premier volet, baptisé « Un Sourire pour Agir », repose sur la commercialisation de « Tickets Sourires » donnant accès à six espaces photographiques thématiques. Selon les organisateurs, la totalité des dons collectés dans le cadre de l’opération sera affectée à l’accompagnement des malades.

Les fonds doivent notamment permettre l’acquisition d’un échographe portable accompagné de son imprimante afin de contribuer au déploiement du dépistage, ainsi que de matelas destinés à l’Institut de cancérologie. Une partie des ressources doit également être consacrée à des enveloppes d’accompagnement au profit des patientes. Les organisateurs précisent que les dons seront remis à une centrale d’achat et que leur gestion s’effectuera sous contrôle d’huissier, un mécanisme destiné à assurer la traçabilité des sommes mobilisées.

Des sourires pour accompagner les patientes

Le second volet, « Un Sourire pour Guérir », entend donner à la mobilisation une dimension affective. Les participants sont invités à transmettre des photographies et vidéos de sourires afin de constituer une photothèque qui sera ensuite relayée auprès des patientes atteintes du cancer du sein.

À travers cette démarche, les initiateurs souhaitent rappeler que l’accompagnement des malades ne se limite pas aux soins médicaux ou à l’aide financière. Présence, encouragement et soutien psychologique peuvent également participer à l’amélioration de leur quotidien. La campagne appelle ainsi le public à contribuer par des dons, mais également par des messages et contenus exprimant solidarité et bienveillance envers les patientes.

Faire de la solidarité un pilier d’Octobre Rose

Avec cette initiative, les organisateurs veulent inscrire plus fortement l’aide directe aux patientes parmi les composantes des campagnes Octobre Rose au Gabon. La mobilisation ne se limiterait alors plus à rappeler l’importance du dépistage, mais intégrerait également les difficultés matérielles et humaines rencontrées par les femmes déjà engagées dans un parcours de soins.

La campagne se poursuivra jusqu’au 31 octobre 2026. Des contributions financières peuvent être effectuées via Airtel Money au 074 22 27 96 et Mobicash au 062 60 93 87. Au-delà des sommes collectées, l’impact de « Un Sourire pour Agir, un Sourire pour Guérir » se mesurera également à sa capacité à installer durablement la solidarité envers les patientes au cœur d’Octobre Rose.