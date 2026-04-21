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Port-Gentil : Le Tribunal pour mineurs en guerre contre l’alcoolisme des jeunes

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 21 avril 2026 à 11h10min
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Des agents de police en contrôle dans les rues de Port-Gentil © GMT
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Sous la houlette du Tribunal pour mineurs, une opération d’envergure a été menée dans les lieux de loisirs de Port-Gentil pour s’assurer que la loi protégeant les plus jeunes est scrupuleusement respectée. Selon les informations rapportées par le média Gabonactu, cette descente sur le terrain visait à contrôler l’application stricte de la législation interdisant la présence de mineurs et la vente d’alcool à ces derniers dans les snacks, bars et boîtes de nuit de la cité pétrolière.

L’initiative a été conduite par la présidente du Tribunal pour mineurs, Gréta Clarielle Marat-Abyla Tchandi-Emane. Contrairement aux appréhensions habituelles liées à ce type de contrôles, le bilan s’est avéré particulièrement encourageant. Les équipes dépêchées sur les lieux ont constaté avec satisfaction que de nombreux tenanciers avaient déjà pris des mesures proactives.

Comme le souligne Gabonactu, plusieurs établissements affichaient de manière visible les messages d’interdiction de vente d’alcool aux moins de 18 ans. Ce civisme a permis d’aboutir à un résultat quasi inédit : aucune infraction n’a été relevée et aucune interpellation n’a été nécessaire au cours de la mission.

La force du Code de l’enfant

Cette rigueur observée sur le terrain est le reflet d’une meilleure appropriation de l’article 289 du Code de l’enfant, qui sanctuarise la protection des mineurs face aux dangers de l’alcool. Pour la présidente du Tribunal, ce constat positif est le fruit d’un long travail de sensibilisation mené en amont. Elle a d’ailleurs réaffirmé sa volonté de privilégier une approche préventive plutôt que purement répressive pour garantir le bien-être de la jeunesse.

Toutefois, la justice ne compte pas baisser la garde. Cette opération, saluée par les autorités judiciaires, n’est qu’une étape. Le Tribunal pour mineurs a d’ores et déjà annoncé que ces contrôles seraient reconduits dans les prochaines semaines afin de pérenniser cette culture de la légalité et de protéger durablement la santé publique à Port-Gentil.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 21 avril 2026 à 11h10min
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