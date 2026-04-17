Gabon : le Commonwealth explore les opportunités d’investissement, vers un partenariat économique renforcé

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En fin de mission de prospection, une délégation d’entreprises du Commonwealth a été reçue le 16 avril 2026 à Libreville par le Vice-président du gouvernement, Hermann Immongault. Objectif, identifier des projets structurants et consolider l’attractivité du Gabon auprès des investisseurs internationaux.

Dans un contexte de relance économique et de diversification des partenaires, le Gabon poursuit sa stratégie d’attraction des investissements étrangers. C’est dans cette dynamique que Hermann Immongault a échangé avec une délégation d’entreprises du Commonwealth conduite par Atam Sandhu, au terme de plusieurs jours de prospection sur le territoire national. Cette rencontre intervient après une série de visites de terrain et de sessions techniques visant à mieux appréhender les potentialités économiques du pays, notamment dans des secteurs jugés prioritaires par les autorités.

Des secteurs stratégiques au cœur des discussions

Au cours des échanges, les deux parties ont mis l’accent sur les opportunités d’investissement dans des domaines clés tels que les infrastructures, l’énergie, l’agrobusiness, le numérique ou encore la transformation locale des ressources minières. Une orientation en phase avec les ambitions du gouvernement de renforcer la valeur ajoutée locale et de réduire la dépendance aux exportations brutes.

La délégation a notamment visité la Zone économique spéciale de Nkok et le port d’Owendo, deux infrastructures stratégiques illustrant la volonté du Gabon de structurer un environnement favorable aux investissements industriels. Selon Atam Sandhu, « c’est la troisième fois que je dirige une délégation ici […] nous avons eu des discussions productives ». Il précise être accompagné de « 16 entreprises de secteurs différents », soulignant l’intérêt croissant des investisseurs internationaux pour le marché gabonais.

Une vision gouvernementale axée sur les besoins essentiels

Face à ces partenaires, Hermann Immongault a tenu à rappeler les priorités nationales. « Le président de la République est porteur d’une vision qui parle […] également aux investisseurs », a-t-il déclaré, insistant sur les enjeux liés à l’accès à l’eau et à l’énergie. Parmi les projets structurants évoqués figure notamment la construction du barrage de Mitougou dans la Nyanga, destiné à renforcer les capacités de production et de distribution énergétique. « Nous parlons aussi bien de la production que du transport et de la distribution », a-t-il précisé, mettant en lumière la complexité des défis à relever.

Au terme de cette mission, les autorités gabonaises entendent capitaliser sur ces échanges pour renforcer leur positionnement auprès des investisseurs du Commonwealth. Les discussions ont permis de clarifier les attentes du pays tout en mettant en avant son potentiel économique. « Fort heureusement, nous avons un potentiel […] il faut simplement pouvoir continuer à échanger avec les investisseurs », a conclu le Vice-président du gouvernement. Dans un environnement économique régional de plus en plus concurrentiel, cette démarche proactive apparaît comme un levier stratégique pour attirer des capitaux, accélérer la transformation économique et consolider les bases d’une croissance durable au Gabon.