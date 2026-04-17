Libreville : les Femmes Vertueuses viennent en aide aux mères du CHUL

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Ce vendredi 17 avril 2026, l’association Femmes Vertueuses du Gabon a choisi la maternité C du Centre Hospitalier de Libreville (CHUL) pour soutenir les mères vulnérables. Inspirée du Livre des Proverbes chapitre 31, versets 10 à 31, l’ONG met en avant la rigueur, la discipline, l’entraide et la réussite, à travers le modèle de la femme vertueuse. Son slogan « Femmes vertueuses, agir et progresser ensemble » traduit son engagement concret au service de la communauté.

Sur place, les membres de l’association ont découvert la réalité des conditions de vie patientes. Certaines mères, isolées et sans ressources, traversent des moments difficiles. « Nous sommes venues pour montrer qu’elles ne sont pas seules, qu’elles peuvent garder espoir et la foi malgré les difficultés », a souligné France Liliane Nyingone Ndong, vice-présidente de l’association Les Femmes Vertueuses du Gabon. Une initiative qui vise à soutenir moralement et matériellement ces femmes tout en valorisant la solidarité et la foi, piliers de l’association.

Des dons essentiels pour les mères et leurs bébés

Lors de cette visite, 30 kits ont été remis composés de packs d’eau minérale, des paquets de couches, des lingettes, des serviettes hygiéniques et des savons. Ces éléments de première nécessité représentent un soutien précieux pour les mères et leurs nouveau-nés, dont certaines n’ont pas les moyens de se les procurer. Un temps de prière a précédé la remise des dons, symbolisant l’accompagnement spirituel offert. « C’est beaucoup d’émotions. Quand on arrive sur place et qu’on voit vraiment ces femmes-là dans la difficulté, savoir ce qu’elles vivent actuellement, on a envie de faire plus que ces dons » a confié toute émue la Vice-présidente de l’association.

L’ONG prévoit de pérenniser ce type d’action, notamment avec la Caravane Solidaire annuelle, destinée à aider les familles démunies à fournir leurs enfants en matériel scolaire. Les responsables de la maternité et les patientes ont exprimé leur reconnaissance. « C’est un vrai soulagement pour nos patientes et un exemple de générosité qui redonne espoir. Ces dons sont précieux pour ces mères et leurs nouveau-nés », a déclaré la responsable de la martenité C. Une jeune maman touchée par l’acte a remercié les bienfaitrices.« Je n’avais pas les moyens de m’acheter tout cela. Merci à l’association, ce geste me réconforte et me donne de la force. »

L’association Femmes Vertueuses du Gabon invite tous ceux qui souhaitent soutenir sa cause à se joindre à elle ou à contribuer à ses activités. Avec l’amour, la solidarité et la réussite comme valeurs centrales, l’association démontre que la Journée de la Femme peut se célébrer par des actions concrètes, porteuses d’espoir et de réconfort.