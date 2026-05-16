Gabon : Le comité de normalisation du CNJG désormais à l’œuvre !

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La salle polyvalente du Ministère de la Jeunesse et des Sports, a servi de cadre, le vendredi 15 mai 2026, à la cérémonie d’installation du Comité de Normalisation du Conseil National de la Jeunesse du Gabon (CONOR-CNJG). Présidée par le ministre de tutelle, Paul Ulrich Kessany Zategwa, cette initiative a permis de poser les jalons de la restructuration et la modernisation de l’organe faîtier des jeunes du pays.

Placée sous le thème évocateur « Pour un Conseil National de la Jeunesse du Gabon (CNJG) autonome, représentatif, inclusif à l’ère de la 5ème République » , cette réforme devrait répondre à une nécessité démographique et stratégique. Celle de capitaliser sur le fait que 60 % de la population africaine a moins de 25 ans. Ainsi donc notre pays est appelé à offrir à sa jeunesse des structures solides, capables de transformer son immense potentiel en opportunités de développement concrètes.

CONOR-CNJG, bien plus qu’un simple outil !

Selon le membre du gouvernement, cette réforme est le fruit de la vision Brice Clotaire Oligui Nguema.À ce propos, Paul Ulrich Kessany a rappelé le sens profond de cette démarche. « Lorsqu’une Nation décide de préparer durablement son avenir, elle commence toujours par organiser, structurer et responsabiliser sa jeunesse, car une jeunesse encadrée, écoutée et mobilisée constitue non seulement une force sociale, mais également un socle de stabilité, d’innovation et de développement. ».

À noter que la jeunesse est au cœur des priorités stratégiques du Plan National de Croissance et de Développement 2026-2030. Ainsi donc , face aux défis contemporains l’ancienne formule du CNJG se devait d’évoluer. Le nouveau Comité de Normalisation se voit ainsi investi de la mission de moderniser le fonctionnement de l’institution, en garantir la transparence et assurer une représentativité parfaite de toutes les composantes de la jeunesse gabonaise.

À cet effet, le ministre des sports a exhorté les membres nommés à faire preuve de rigueur, d’impartialité et d’un sens aigu de la patrie. Le gouvernement prévoit déjà le déploiement de programmes d’envergure dédiés à l’entrepreneuriat, au volontariat, à l’insertion professionnelle et au développement des filières agricoles. En guise de conclusion, Paul Ulrich Kessany a martelé que « le temps est venu de proposer ; non plus d’attendre, mais de construire ; non plus d’espérer, mais d’agir », a-t-il conclu. Le décor est planté, le travail de refondation peut désormais commencer.