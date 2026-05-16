A La UneADMINISTRATIONDerniers articles

Gabon : Le comité de normalisation du CNJG désormais à l’œuvre !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 16 mai 2026 à 13h42min
1 523 Temps de lecture 1 minute
Photo de famille au terme de l'installation du comité de normalisation du CNJG © D.R.
Ecouter l'article

La salle polyvalente du Ministère de la Jeunesse et des Sports, a servi de cadre, le vendredi 15 mai 2026, à la cérémonie d’installation du Comité de Normalisation du Conseil National de la Jeunesse du Gabon (CONOR-CNJG). Présidée par le ministre de tutelle, Paul Ulrich Kessany Zategwa, cette initiative a permis de poser les jalons de la restructuration et la modernisation de l’organe faîtier des jeunes du pays.

Placée sous le thème évocateur « Pour un Conseil National de la Jeunesse du Gabon (CNJG) autonome, représentatif, inclusif à l’ère de la 5ème République » , cette réforme devrait répondre à une nécessité démographique et stratégique. Celle de capitaliser sur le fait que 60 % de la population africaine a moins de 25 ans. Ainsi donc notre pays est appelé à offrir à sa jeunesse des structures solides, capables de transformer son immense potentiel en opportunités de développement concrètes. 

CONOR-CNJG, bien plus qu’un simple outil !

Selon le membre du gouvernement, cette réforme est le fruit de la vision Brice Clotaire Oligui Nguema.À ce propos, Paul Ulrich Kessany a rappelé le sens profond de cette démarche. « Lorsqu’une Nation décide de préparer durablement son avenir, elle commence toujours par organiser, structurer et responsabiliser sa jeunesse, car une jeunesse encadrée, écoutée et mobilisée constitue non seulement une force sociale, mais également un socle de stabilité, d’innovation et de développement. ».

À noter que la jeunesse est au cœur des priorités stratégiques du Plan National de Croissance et de Développement 2026-2030. Ainsi donc , face aux défis contemporains  l’ancienne formule du CNJG se devait d’évoluer. Le nouveau Comité de Normalisation se voit ainsi investi de la mission de moderniser le fonctionnement de l’institution, en garantir la transparence et assurer une représentativité parfaite de toutes les composantes de la jeunesse gabonaise. 

À cet effet, le ministre des sports a exhorté les membres nommés à faire preuve de rigueur, d’impartialité et d’un sens aigu de la patrie. Le gouvernement prévoit déjà le déploiement de programmes d’envergure dédiés à l’entrepreneuriat, au volontariat, à l’insertion professionnelle et au développement des filières agricoles. En guise de conclusion, Paul Ulrich Kessany a martelé que « le temps est venu de proposer ; non plus d’attendre, mais de construire ; non plus d’espérer, mais d’agir », a-t-il conclu. Le décor est planté, le travail de refondation peut désormais commencer.

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 16 mai 2026 à 13h42min
1 523 Temps de lecture 1 minute
Photo de Lyonnel Mbeng Essone

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

Articles similaires

Joseph Mamboungou : « le cinéma et la littérature doivent revaloriser les cultures africaines »

16 mai 2026 à 19h54min

BGFI Holding Corporation : 7 390 milliards de FCFA de total bilan au 31 décembre 2025 et cap sur «BGFI 2030»

16 mai 2026 à 19h38min

Gabon : le clan Anouva désavoue le roi «autoproclamé» Yannick Abdoulaye Mbourou  

16 mai 2026 à 19h26min

Gabon : coup d’envoi de la 7e édition de l’Open d’échecs de Libreville

16 mai 2026 à 19h15min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Coopération : Oligui Nguema en visite officielle au Rwanda 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Coopération : Oligui Nguema en visite officielle au Rwanda
[#Reportage] Gabon : à quand la publication du rapport sur la gestion des 63 milliards aux provinces ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage]Gabon: à quand la publication du rapport sur la gestion des 63 milliards aux provinces ?
🔴 [FlashInfos] Owendo : l’USS accueille sa journée scientifique 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Owendo : l’USS accueille sa journée scientifique
🔴 [FlashInfos] Gabon : 6,3% de la population âgée de plus de 60 ans en 2024 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Gabon : 6,3% de la population âgée de plus de 60 ans en 2024
🔴 [FlashInfos] Gabon : 2 faux agents de la DGCCRF interpellés par la DGR ! 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Gabon : 2 faux agents de la DGCCRF interpellés par la DGR !
🔴 [FlashInfos] BEAC : vers le lancement d’une monnaie numérique 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] BEAC : vers le lancement d’une monnaie numérique
S'abonner
Bouton retour en haut de la page