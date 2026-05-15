Owendo : 4 interpellations après la découverte du corps d’une fillette de 6 ans

Ecouter l'article

C’est à la faveur d’un point de presse tenu ce vendredi 15 mai 2026 que le Parquet de la République près le Tribunal de Première instance de Libreville a révélé les premiers éléments de l’enquête ouverte à la suite de la découverte du corps sans vie dans une fosse de Chille Précieuse Nkoma Ondeno Kombe, le 8 mai dernier. Il en ressort des propos du Procureur de la République adjoint près le Tribunal de Première instance de Libreville, Guy Romarick Ontsouyika Ngouoni, que 4 personnes ont été interpellées.

Alors que l’émotion demeure vive à Owendo, le Parquet de la République n’a pas tardé à mettre le pied à l’étrier pour démêler l’écheveau dans cette affaire. Devant la presse nationale, le procureur de la République adjoint près le Tribunal de Première instance de Libreville, Guy Romarick Ontsouyika Ngouoni, a dressé le bilan des premières investigations menées par les forces de l’ordre. Il en ressort qu’à la suite de l’enquête judiciaire ouverte, 4 individus sont actuellement gardés à vue au commissariat d’Owendo.

La justice gabonaise sur les traces des bourreaux de Bébé Précieuse

Dès l’entame de son propos, Guy Romarick Ontsouyika Ngouoni a souligné que dans l’après-midi du vendredi 8 mai 2026, la mineure, initialement sortie pour jouer, n’a pas réintégré le domicile familial. « Inquiet, son grand- frère de treize (13) ans en avisait leur oncle, lequel alertait à son tour le voisinage aux environs de 16 heures, qui avec les membres de la famille se mettait à la recherche de l’enfant », a indiqué le Procureur de la République adjoint près le Tribunal de Première instance de Libreville.

S’en sont suivies, des battues citoyennes et familiales qui ont tragiquement pris fin à 22 heures. Et ce, lorsque deux voisins ont découvert le corps de l’enfant, gisant sans vie au fond d’une fosse de 1,74 mètre de profondeur, partiellement remplie d’eau, située à l’arrière de l’habitation. Alertés, les fonctionnaires de police du Commissariat d’Owendo se sont rendus sur les lieux. Compte tenu de la gravité des faits, le parquet a confié la direction de l’enquête au Service des Atteintes aux Droits Humains de la Direction des Enquêtes Criminelles (DEC-SADH).

« Pour les nécessités d’enquête, 4 personnes étaient interpellées et font actuellement l’objet d’un interrogatoire par les officiers de police judiciaire », a précisé l’autorité judiciaire. À noter que L’enquête s’attache notamment à reconstituer la chaîne de responsabilité et de surveillance matérielle de la mineure, celle-ci ayant été confiée successivement par sa mère à son oncle, puis au neveu de treize ans, le jour du drame. Une chose est d’ores et déjà sûre c’est que les investigations se poursuivent. Nous y reviendrons !