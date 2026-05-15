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Owendo : 4 interpellations après la découverte du corps d’une fillette de 6 ans

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 15 mai 2026 à 21h19min
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Procureur de la République adjoint près le Tribunal de Première instance de Libreville, Guy Romarick Ontsouyika Ngouoni © D.R.
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C’est à la faveur d’un point de presse tenu ce vendredi 15 mai 2026 que le Parquet de la République près le Tribunal de Première instance de Libreville a révélé les premiers éléments de l’enquête ouverte à la suite de la découverte du corps sans vie dans une fosse de Chille Précieuse Nkoma Ondeno Kombe, le 8 mai dernier. Il en ressort des propos du Procureur de la République adjoint près le Tribunal de Première instance de Libreville, Guy Romarick Ontsouyika Ngouoni, que 4 personnes ont été interpellées.

Alors que l’émotion demeure vive à Owendo, le Parquet de la République n’a pas tardé à mettre le pied à l’étrier pour démêler l’écheveau dans cette affaire. Devant la presse nationale, le procureur de la République adjoint près le Tribunal de Première instance de Libreville, Guy Romarick Ontsouyika Ngouoni, a dressé le bilan des premières investigations menées par les forces de l’ordre. Il en ressort qu’à la suite de l’enquête judiciaire ouverte, 4 individus sont actuellement gardés à vue au commissariat d’Owendo.

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Dès l’entame de son propos, Guy Romarick Ontsouyika Ngouoni a souligné que dans l’après-midi du vendredi 8 mai 2026, la mineure, initialement sortie pour jouer, n’a pas réintégré le domicile familial. « Inquiet, son grand- frère de treize (13) ans en avisait leur oncle, lequel alertait à son tour le voisinage aux environs de 16 heures, qui avec les membres de la famille se mettait à la recherche de l’enfant », a indiqué le Procureur de la République adjoint près le Tribunal de Première instance de Libreville.

S’en sont suivies, des battues citoyennes et familiales qui ont tragiquement pris fin à 22 heures. Et ce, lorsque deux voisins ont découvert le corps de l’enfant, gisant sans vie au fond d’une fosse de 1,74 mètre de profondeur, partiellement remplie d’eau, située à l’arrière de l’habitation. Alertés, les fonctionnaires de police du Commissariat d’Owendo se sont rendus sur les lieux. Compte tenu de la gravité des faits, le parquet a confié la direction de l’enquête au Service des Atteintes aux Droits Humains de la Direction des Enquêtes Criminelles (DEC-SADH).

« Pour les nécessités d’enquête, 4 personnes étaient interpellées et font actuellement l’objet d’un interrogatoire par les officiers de police judiciaire », a précisé l’autorité judiciaire. À noter que L’enquête s’attache notamment à reconstituer la chaîne de responsabilité et de surveillance matérielle de la mineure, celle-ci ayant été confiée successivement par sa mère à son oncle, puis au neveu de treize ans, le jour du drame. Une chose est d’ores et déjà sûre c’est que les investigations se poursuivent. Nous y reviendrons !

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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