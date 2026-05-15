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UOB : suspension de la grogne, paiement prévu dès le 18 mai !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 15 mai 2026 à 12h12min
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Entrée de l'Université Omar Bongo © D.R.
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Après une vive tension actée par une levée de boucliers le lundi 11 mai 2026, le Snec-UOB et la Frappés ont annoncé la suspension immédiate des hostilités suite à la parole donnée par le ministre de l’Enseignement supérieur, le Pr. Charles-Edgar Mombo. Ainsi donc, la paralysie prévue de l’institution universitaire en plein examens de fin d’année, est donc mise en pause en attendant le paiement des vacations dès le lundi 18 mai prochain.

À la suite d’une rencontre d’urgence avec le ministre de l’Enseignement supérieur, le Pr. Charles-Edgar Mombo, le Syndicat national des enseignants-chercheurs (SNEC-UOB) et la Frapes ont consenti à une suspension temporaire de leur mouvement d’humeur. Rappelons que le nœud du problème est le paiement des vacations et des primes académiques. Lesquelles l’étaient en raison d’un audit national rigoureux commandité par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Vers un retour à la normale à l’UOB !

 « Il était hors de question de payer les vacations avant la fin de l’audit », a précisé le professeur Mathurin Ovono Ebe, président du SNEC-UOB. Toutefois, face à la légitimité des difficultés exprimées par les enseignants, le chef de l’État a instruit le gouvernement de débloquer les fonds pour les structures dont l’examen administratif est achevé. Le retour à la normale s’organise désormais selon un calendrier avec le début des versements pour 3 établissements sur 4.

Il s’agit notamment de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques (FDSE), la Faculté des Sciences, et l’École Doctorale. À partir de mardi 19 mai 2026, il est prévu le paiement pour la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH), dont les conclusions de l’audit sont attendues. Notons que le dossier devrait se concrétiser sous peu. Une assemblée générale d’évaluation est d’ores et déjà programmée mardi prochain pour décider, au vu des comptes bancaires, de la levée définitive ou non du mouvement. Nous y reviendrons !

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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