AS Trésor Basket : un sacre à Lambaréné qui valorise l’image du Trésor Public

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Championne de la 5ᵉ édition du tournoi « La Journée du Souvenir », l’AS Trésor Basket a été reçue le 12 mai 2026 par le Directeur Général de la Comptabilité Publique et du Trésor, Luther Steeven Abouna Yangui. Vainqueur de la DGDI en finale sur le score de 73 à 58, l’équipe a confirmé à Lambaréné sa place parmi les formations corporatives les plus performantes du pays.

À travers le sport corporatif, plusieurs administrations gabonaises cherchent désormais à renforcer la cohésion interne, promouvoir le bien-être des agents et valoriser l’image de leurs institutions. Dans cette dynamique, les compétitions sportives deviennent progressivement des espaces d’expression du collectif, du dépassement de soi et de la discipline professionnelle.

C’est dans ce contexte que l’AS Trésor Basket s’est illustrée lors de la 5ᵉ édition du tournoi « La Journée du Souvenir », organisée du 16 au 19 avril 2026 à Lambaréné. La compétition a réuni plusieurs équipes venues de Libreville, Port-Gentil et de la ville hôte autour d’un rendez-vous devenu incontournable du basketball corporatif.

Un parcours maîtrisé jusqu’au sacre final

Tenante du titre, l’AS Trésor Basket a confirmé son statut en réalisant un parcours sans faute tout au long du tournoi. L’équipe a remporté l’ensemble de ses rencontres avant de retrouver en finale la formation de la Direction Générale de la Documentation et de l’Immigration (DGDI).

Les joueurs de l’AS Trésor Basket © D.R.

Dans une finale particulièrement attendue, les basketteurs du Trésor Public se sont imposés sur le score de 73 à 58. Une victoire symbolique pour l’équipe qui prend ainsi sa revanche après une défaite concédée face au même adversaire lors de la phase de poules.

Au-delà du résultat sportif, cette performance illustre la régularité et la solidité d’un collectif qui s’est construit autour de valeurs de cohésion, de rigueur et d’engagement. Des qualités que plusieurs observateurs considèrent également comme essentielles dans le fonctionnement des administrations publiques.

Le Directeur Général salue l’exemplarité de l’équipe

Le mardi 12 mai 2026, les champions ont été reçus par le Directeur Général de la Comptabilité Publique et du Trésor, Luther Steeven Abouna Yangui. Une rencontre qui a permis de saluer le parcours de l’équipe et de mettre en avant le rôle du sport dans la dynamique managériale de l’institution.

Au nom du club, le président de l’AS Trésor Basket a notamment salué « l’engagement constant du Directeur Général en faveur du sport et du bien-être des agents », soulignant une approche qui place « l’humain au cœur de la performance collective ». De son côté, le Directeur Général a félicité les joueurs pour leur exemplarité et les a encouragés à continuer de porter avec ambition les couleurs du Trésor Public dans les différentes compétitions nationales.

Le sport corporatif comme outil de cohésion

Au Gabon, le développement du sport corporatif prend progressivement une place importante dans plusieurs administrations et entreprises publiques. Au-delà des compétitions, ces initiatives visent également à renforcer les liens entre agents, promouvoir un mode de vie sain et développer un esprit d’équipe transposable dans le cadre professionnel.

Le parcours de l’AS Trésor Basket s’inscrit ainsi dans cette dynamique où les performances sportives deviennent aussi un vecteur de valorisation institutionnelle. À travers cette victoire, l’équipe du Trésor Public confirme non seulement son niveau sportif, mais également sa capacité à incarner les valeurs de « Probité, Sincérité et Disponibilité » mises en avant par l’institution. Sur les parquets comme dans le service public, le collectif demeure un facteur essentiel de performance.