SEEG : Travaux de maintenance d’urgence au poste source d’Angondjé

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La SEEG informe sa clientèle qu’elle effectuera le jeudi 14 mai 2026 des travaux de maintenance d’urgence au poste source 90/20 kV d’Angondjé.

L’intervention portera sur le remplacement de l’ensemble des équipements défectueux Identifiés sur cette infrastructure électrique.

Durant cette opération, des perturbations dans la desserte en eau potable et en électricité seront observées de 04h30 à 08h00 dans la commune d’Akanda. Le rétablissement de la fourniture se fera progressivement dès la fin des travaux.

D’ores et déjà, la SEEG présente ses sincères excuses à sa clientèle pour la gêne occasionnée par ces travaux qui visent à garantir la continuité de service.