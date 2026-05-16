Gabon : coup d’envoi de la 7e édition de l’Open d’échecs de Libreville

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Le coup d’envoi de la 7e édition de l’Open d’échecs de Libreville a été donné ce vendredi 15 mai à l’hôtel Hibiscus de Louis, dans le premier arrondissement de la capitale gabonaise. Organisé par la Gabon Chess Academy, ce tournoi d’envergure réunit près de 130 joueurs venus de sept pays africains. Prévue jusqu’au 23 mai 2026, la compétition affiche une ambition claire : promouvoir et démocratiser la pratique des échecs au Gabon.

Placée sous la direction de Barthélémy Bongo Akanga Ndjila, cette édition accueille des délégations venues du Cameroun, du Tchad, du Congo-Kinshasa, de la République centrafricaine, de la Côte d’Ivoire et de Sao Tomé-et-Principe.

« Les échecs développent la patience, la réflexion, le calcul du risque et l’intelligence stratégique », a souligné le directeur du tournoi, rejetant fermement l’idée d’une discipline réservée à une élite. Pour lui, le principal défi consiste désormais à rendre ce jeu accessible à toutes les couches sociales, et ce, malgré les difficultés financières et le manque de soutien structurel.

Une discipline porteuse d’espoir pour la jeunesse

Un constat partagé par Judy Presley Zolo Zolo, directeur hébergement de l’hôtel Hibiscus, qui salue une compétition porteuse d’avenir pour les jeunes générations. « Derrière chaque joueur se cache peut-être un futur stratège capable d’accomplir de grandes choses pour son pays. Investir dans les échecs, c’est aussi investir dans la jeunesse. », a-t-il indiqué.

De son côté, Sophie Bourcier a insisté sur la dimension éthique de la discipline. « Le respect est une valeur essentielle : respect de l’autre, des règles, de la parole donnée et de la qualité », a-t-elle rappelé, convaincue que la pratique des échecs renforce les principes de rigueur et de responsabilité chez les jeunes.

Un rendez-vous majeur en Afrique centrale

Même son de cloche du côté de Jules Farlane Pieby, directeur général de SUNU Assurances Vie Gabon. Tout en formulant le vœu chauvin que « la coupe reste au Gabon », il a rappelé que « les échecs sont bien plus qu’un simple divertissement ; ils incarnent la discipline, la réflexion et l’anticipation ».

Au fil des années, l’Open de Libreville s’est imposé comme l’un des rendez-vous incontournables de l’échiquier en Afrique centrale. Cette 7e édition confirme la montée en puissance de la discipline au Gabon ainsi que son ancrage progressif dans le paysage sportif et éducatif national. Les organisateurs entendent désormais consolider ces acquis et renforcer la place des échecs dans la formation intellectuelle de la jeunesse, tant au niveau local que sous-régional.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire