SEEG : Travaux de raccordement du câble ACCC au poste source d’Owendo ce dimanche

Ecouter l'article

Libreville, le 15 mai 2026, La SEEG informe sa clientèle qu’elle effectuera le dimanche 17 mai 2026 des travaux de raccordement du nouveau câble aérien de technologie Aluminium Conductor Composite Core (ACCC) au poste source 90 kV, situé à la Centrale Thermique d’Owendo.

Durant cette intervention, des perturbations dans l’alimentation en électricité seront observées de 07h30 à 15h30 dans les quartiers et zones ci-après :

Acaé, Alénakiri, Akournam 1 et 2, Awoungou, Bangos, Barracuda, Beau séjour, Bikélé-nzong, Bikélé-rails, Bizango, Bizango-rails, Carrefour SNI Owendo, Cité

OCTRA, Derrière la Pédiatrie, Essassa, IAI, Lalala à droite, Mélen, Mindoubé 1 et 2, Nomba Domaine, OPRAG , Ozoungué, Pont Nomba, PK 9, PK10 , PK11, Port d’Owendo, Razel, Soduco et Sogatol.

La SEEG remercie sa clientèle de sa bonne compréhension pour ces travaux qui visent une meilleure qualité de service.