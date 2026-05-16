BGFI Holding Corporation : 7 390 milliards de FCFA de total bilan au 31 décembre 2025 et cap sur «BGFI 2030»

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Le vendredi 15 mai 2026 à Libreville, Henri-Claude Oyima, Président-Directeur général de BGFI Holding Corporation, a présidé l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire mixte du groupe. L’occasion de présenter des résultats financiers historiques pour l’exercice clos au 31 décembre 2025, marqués par un bilan global qui frôle désormais les sommets.

Selon les données officielles, le total bilan du groupe BGFI s’établit à un niveau record de 7 390 milliards de FCFA. Cette solidité financière s’appuie sur des capitaux propres robustes de 761 milliards de FCFA et une confiance renouvelée des partenaires. L’encours global des crédits à la clientèle a atteint 3 752 milliards de FCFA, tandis que les dépôts des clients se hissent à 4 263 milliards de FCFA.

La performance opérationnelle se traduit par un Produit Net Bancaire (PNB) de 414 milliards de FCFA et un bénéfice net consolidé de 133 milliards de FCFA. Ces chiffres témoignent d’une efficacité redoutable, affichant une rentabilité des fonds propres de 21 % et un ratio de solvabilité très rassurant de 20 %.

Cap sur la Bourse et le projet « BGFI 2030 »

Face à ce bilan élogieux, les actionnaires ont validé à l’unanimité les comptes, adoptant 12 résolutions ordinaires et 7 résolutions extraordinaires. Comme l’a souligné le Secrétaire général du groupe, Ulrich Mengue, un tournant stratégique majeur a été amorcé : les actionnaires ont approuvé une nouvelle augmentation de capital. Cette manœuvre vise un double objectif : atteindre le seuil de 10 % du capital social requis pour l’introduction prochaine du groupe en bourse, et amorcer le financement du nouveau plan quinquennal baptisé « BGFI 2030 ».

Ce projet d’entreprise ambitieux repose sur deux piliers majeurs : l’efficacité organisationnelle et le développement du capital commercial. Il prévoit le déploiement de 44 chantiers opérationnels, dont 20 priorités stratégiques.

Des ambitions revues à la hausse pour l’année en cours

Le groupe ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Pour l’exercice en cours, BGFI table déjà sur un bilan total de 7 700 milliards de FCFA et vise un résultat net de 165 milliards de FCFA, soit une hausse projetée de 24 % par rapport à 2025.

Pour soutenir cette croissance, l’institution renforcera sa vigilance en consolidant sa culture de conformité, en accélérant sa transformation digitale et en optimisant l’autonomie de ses mécanismes de contrôle interne. BGFI Holding Corporation aborde l’avenir avec sérénité, consolidant plus que jamais son statut de géant de la finance africaine.