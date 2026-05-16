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Gabon : 6,3% de la population âgées de plus de 60 ans  en 2024 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 16 mai 2026 à 19h01min
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Les populations lors de l'investiture du président de la Transition © D.R.
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L’enquête nationale sur l’emploi et le chômage (ENEC) de 2024 a rendu public ses résultats. Selon la pyramide des âges de la population par âge et sexe, il ressort que les personnes âgées de plus de 60 ans représentent seulement 6,3% de la population. Un constat alarmant qui illustre que l’espérance de vie au Gabon reste relativement faible.

Si, en 2024, la population totale était estimée à 2 031 882 habitants selon l’ENEC, la pyramide des âges montre que les personnes âgées de 60 ans et plus restent peu représentées. En effet, la proportion des vieilles personnes dans le pays est de 6,3%.  À l’inverse, les enfants âgés de 0 à 14 ans constituent près de 38% de la population, signe d’une forte fécondité mais pose toutefois des défis pour la prise en charge des personnes âgées.

Population active et défis de la longévité

Les jeunes âgés de 15 à 35 ans représentent près de 32% de la population, offrant au pays une main-d’œuvre importante pour son développement national. Bien que la question du chômage frappe ces derniers, puisque le taux de chômage chez ces derniers est de 34% selon l’ENEC. Cependant, le contraste est saisissant, puisque  la population âgée reste très faible, témoignant d’une longévité limitée. Cette situation pourrait s’expliquer par des inégalités sociales et le phénomène d’âgisme, qui conduit parfois à l’abandon des personnes âgées.

La fragilité de la santé, le manque de moyens pour se prendre en charge et l’absence de soutien suffisant sont autant de facteurs qui impactent l’espérance de vie. Alors qu’une personne âgée est considérée comme une bibliothèque vivante dans d’autres cultures, au Gabon, elle demeure un privilège rare. Face à cette situation, il apparaît urgent que le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Santé et les plus hautes autorités mettent en place des politiques concrètes pour accompagner et protéger les personnes âgées.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 16 mai 2026 à 19h01min
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