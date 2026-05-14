NCAA : Emmanuel Kanga, l’année de l’éclosion à George Mason

Ecouter l'article

Si la saison freshman est souvent celle de l’apprentissage, celle d’Emmanuel Kanga 2m03, Sophomore, ressemble déjà à une rampe de lancement vers les sommets de l’Atlantic 10. Après une année inaugurale bouclée avec des promesses plein les mains 4,6 PPG, 5,3 RPG, l’intérieur gabonais attaque l’exercice 2026-2027 avec un tout autre statut : celui de véritable ancrage défensif des Patriots.

Originaire de Libreville, Emmanuel Kanga a rapidement conquis le Fairfax County par son activité incessante dans la peinture. Véritable aspirateur à rebonds offensifs. Le basketteur gabonais a intégré le top 5 de l’A-10 l’an dernier. Une preuve que son moteur ne s’arrêtait jamais. Mais c’est son efficacité chirurgicale qui interpelle les scouts avec un solide 58,1 % de réussite aux tirs, le « Glue Guy » devenu pilier, ne force rien. Il punit les aides défensives, établit des positions préférentielles au poste bas.

Emmanuel Kanga, en marche vers le sommet !

Au-delà des chiffres, c’est son impact de l’autre côté du parquet qui dessine son éclosion. Avec 22 contres l’an passé et une capacité rare à contester les tirs sans commettre de fautes grossières, il est devenu le verrou de George Mason. Sa patience en défense et son sens du timing compensent une marge de progression encore réelle sur la finesse de ses mouvements de pieds. En décidant de rempiler pour une deuxième année sous les ordres de Chris Caputo, Emmanuel Kanga a fait le choix de la stabilité.

Une décision payante et déjà perceptible sous les arceaux de la ligue universitaire. Son récent double-double face à Saint Louis, en l’occurrence 13 points et 11 rebonds, en fin de saison dernière a agi comme un déclic. S’il continue de polir son jeu dos au panier et sa lecture sur pick-and-roll, le prospect gabonais pourrait bien voir son nom circuler sérieusement pour la Draft NBA 2027. Pour George Mason, la peinture est désormais une zone interdite. Le basketteur gabonais doit atteindre le stade qui lui est promis au vu de ses aptitudes. Nous y reviendrons !