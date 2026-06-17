Gabon : le Centre de gérontologie de Melen sensibilise contre la maltraitance des personnes âgées

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Derrière les murs du Centre de gérontologie-gériatrie de Melen, les histoires de vie se suivent et se révèlent souvent douloureuses. À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées, célébrée chaque 15 juin, l’établissement a choisi d’ouvrir ses portes au public. Une initiative essentielle pour lever le voile sur les violences et les discriminations qui frappent les seniors, tout en dévoilant le quotidien et la prise en charge de ses pensionnaires.

Pour l’équipe encadrante, le constat est sans appel : la maltraitance des aînés est une réalité bien ancrée et multiforme. Qu’il s’agisse d’abandon pur et simple, d’agressions physiques, de privations financières ou même d’accusations de sorcellerie, le troisième âge paye un tribut lourd à l’isolement social. Ce sont précisément ces dérives familiales qui poussent de nombreux aînés à chercher refuge dans cette structure spécialisée.

Le directeur du centre, Judicaël Mombo Mombo, ne cache pas sa préoccupation face à la gravité des droits bafoués. Il évoque notamment le calvaire d’une résidente, longtemps battue par ses propres petits-fils, qui ont fini par la dépouiller de sa maison. Les déboires financiers sont d’ailleurs fréquents. Le directeur pointe du doigt des situations révoltantes où des retraités sont placés au centre tandis que leurs proches continuent de percevoir indûment leurs pensions.

Entre abandon total et visites espacées

Parmi les visages du centre se trouve Henriette Tsona Nguimbi. À 105 ans, son témoignage résume la détresse de cette frange de la population. « Moi, je suis restée seule et abandonnée à la maison », confie-t-elle avec émotion, se remémorant cette période de vulnérabilité absolue avant son admission.

Pour d’autres pensionnaires, le lien familial n’est pas totalement rompu, mais il s’effiloche avec le temps. Madeleine Makessi, une autre résidente, tempère la situation : « Les parents viennent, mais pas tout le temps. Surtout mon fils, qui a un travail assez prenant. Quand il est disponible, il vient me voir. »

Promouvoir la dignité des seniors

À travers cette opération portes ouvertes, le centre de Melen espère susciter un sursaut collectif. Instituée par les Nations unies, cette journée internationale rappelle une vérité fondamentale : le vieillissement ne devrait jamais rimer avec exclusion, violence ou négligence. Pour les responsables de la structure, il est urgent de protéger nos aînés et de garantir leur sécurité ainsi que leur bien-être au quotidien.