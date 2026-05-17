Gabon : vers une intégration des échecs comme discipline d’EPS ?

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Sous l’impulsion de la Gabon Chess Academy, un projet novateur pourrait bientôt transformer le paysage éducatif gabonais : l’introduction des échecs comme activité à part entière dans les programmes d’Éducation Physique et Sportive (EPS).

Le jeu d’échecs ne sera peut-être bientôt plus une simple activité parascolaire au Gabon. Barthélémy Bongo Akanga Ndjila, président du club Gabon Chess Academy, porte une ambition forte : démocratiser cette discipline d’esprit pour en faire un pilier du système éducatif national. L’objectif est d’intégrer progressivement ce sport cérébral dans le cursus scolaire, du primaire au lycée, en étroite collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale.

Loin d’être un simple loisir, les échecs sont ici envisagés comme un véritable outil pédagogique. L’initiative repose sur les vertus cognitives reconnues de la discipline : développement de la concentration, maîtrise de la stratégie, patience et analyse critique. En proposant les échecs au sein des cours d’EPS, les initiateurs du projet souhaitent offrir une approche plus inclusive de l’éducation, valorisant les aptitudes intellectuelles au même titre que les performances physiques traditionnelles.

« Nous travaillons avec les autorités pour sensibiliser les enseignants et renforcer leurs capacités », indique la Gabon Chess Academy. L’idée est de créer une synergie où le jeu devient un levier de développement social et mental pour l’apprenant.

Une dynamique déjà visible sur le terrain

Bien que l’intégration officielle au programme d’EPS ne soit pas encore actée, l’engouement sur le terrain est bien réel. Pour preuve, la 7e édition de l’Open d’échecs de Libreville, qui se tient du 15 au 23 mai à l’hôtel Hibiscus, témoigne de la vitalité de la discipline. Cette compétition voit notamment une forte participation des élèves du lycée franco-britannique, illustrant la volonté croissante des établissements d’intégrer ce « jeu stratège » dans leur offre éducative.

Si ce projet aboutit, le Gabon rejoindrait le cercle restreint des nations qui reconnaissent officiellement l’apport des échecs dans la formation globale de la jeunesse. Un pari sur l’intelligence qui pourrait bien redéfinir les standards de la réussite scolaire dans le pays.