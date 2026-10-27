Bakoumba : un homme de 68 ans meurt dans un accident d’abattage

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Un homme de 68 ans, identifié comme Charles Moubelé, a perdu la vie dans un accident d’abattage survenu à Bakoumba, dans le département de la Lékoko, province du Haut-Ogooué. Le drame a été signalé dimanche 25 octobre 2026, aux environs de 18 heures, à la brigade de gendarmerie locale. Les circonstances exactes de cet accident mortel restent à déterminer.

La localité de Bakoumba a été le théâtre d’un accident mortel dont les causes demeurent encore inconnues. Selon les informations rapportées par le quotidien L’Union, un sexagénaire, Charles Moubelé, a trouvé la mort dans des circonstances liées à une opération d’abattage. Les faits ont été portés à la connaissance des autorités par un membre de sa famille, avant une intervention des services compétents sur les lieux du drame.

Un décès signalé par un membre de la famille

D’après les éléments recueillis par L’Union, c’est Ruffin Boulendé, chauffeur retraité de 57 ans et beau-frère de la victime, qui s’est rendu à la brigade de gendarmerie de Bakoumba pour informer les militaires du décès accidentel de son parent. Le signalement a été effectué dimanche 25 octobre, aux alentours de 18 heures.

À la suite de cette déclaration, les officiers de police judiciaire se sont immédiatement déplacés sur les lieux. Ils étaient notamment accompagnés d’un médecin, du préfet et du maire de la localité. Cette mobilisation visait à procéder aux premières constatations et à recueillir les éléments susceptibles d’éclairer les circonstances du décès.

Des circonstances qui restent à établir

À ce stade, les informations disponibles ne permettent pas de déterminer précisément le déroulement de l’accident. La nature exacte des travaux d’abattage, les conditions dans lesquelles ils étaient réalisés ainsi que les circonstances ayant provoqué la mort de Charles Moubelé ne sont pas précisées dans l’extrait du récit publié par L’Union.

L’intervention des officiers de police judiciaire constitue une première étape dans l’établissement des faits. Les constatations effectuées sur place et les éventuels témoignages pourraient permettre de reconstituer le déroulement de cet accident. En l’absence de conclusions officielles, toute hypothèse sur les causes du décès demeure prématurée.

La sécurité des opérations d’abattage en question

Ce drame rappelle les dangers auxquels peuvent être exposées les personnes participant à des opérations d’abattage, particulièrement lorsque celles-ci impliquent la manipulation d’outils ou la chute d’arbres. Ces activités nécessitent des précautions adaptées à la nature du terrain, à l’environnement immédiat et aux moyens techniques employés.

Pour l’heure, aucune information complémentaire ne permet d’établir si des mesures de sécurité avaient été prises avant l’accident. Les suites des constatations réalisées par les autorités seront donc essentielles pour comprendre les circonstances de la mort de Charles Moubelé et déterminer si des responsabilités doivent être recherchées.