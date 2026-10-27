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« Des ruines à l’alignement » : Yasmie Boula raconte son chemin de reconstruction

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 27 octobre 2026 à 10h49min
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Dans son livre « Des ruines à l’alignement », dont la sortie est annoncée pour le 27 novembre 2026, l’auteure gabonaise Yasmie Boula revient sur les blessures qui ont marqué son parcours. Un témoignage personnel dans lequel elle explore le deuil, la dépendance affective et la place de la foi dans sa reconstruction.

Après avoir perdu son père à l’âge de onze ans, Yasmie Boula a longtemps attendu que les années apaisent sa douleur. En grandissant, elle a cherché dans le regard des autres l’amour et la sécurité qui lui manquaient. Son récit revient sur cette quête et sur les relations dans lesquelles ses blessures ont continué à se manifester.

Avec « Des ruines à l’alignement », elle interroge ce que deviennent les souffrances lorsqu’elles restent enfouies et la manière dont elles peuvent influencer les choix, les relations et l’image de soi.

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Mettre des mots sur les blessures silencieuses

« J’ai écrit ce livre pour mettre des mots sur ces blessures que l’on porte parfois en silence », explique l’auteure. Sous-titré « Un chemin de guérison, de transformation et d’alignement divin », l’ouvrage aborde notamment le deuil, l’identité, le rejet, la dépendance affective et les transmissions générationnelles. Au fil des pages, Yasmie Boula relie son histoire d’adulte à celle de l’enfant qu’elle a été.

Cette démarche l’a conduite à examiner ses choix, mais aussi à reconnaître combien l’absence de son père avait marqué sa manière d’aimer et son besoin d’être aimée. Elle raconte ainsi une prise de conscience progressive : quitter une relation douloureuse ne suffit pas toujours à se libérer des blessures que l’on porte.

La foi au cœur du récit

La foi chrétienne occupe une place centrale dans ce témoignage. Yasmie Boula décrit comment sa relation avec Dieu l’a accompagnée dans la relecture de son passé et dans son cheminement de guérison. « Je ne le savais pas encore, mais c’est précisément au milieu de ces ruines que Dieu allait commencer à reconstruire ma vie », écrit-elle.

Auteure, entrepreneure, épouse et mère, elle revient également sur les silences familiaux et les comportements qui peuvent se transmettre d’une génération à l’autre. Son récit invite à questionner ces héritages et à envisager d’autres façons de vivre ses relations. Autoédité, « Des ruines à l’alignement » est proposé en précommande depuis le 10 octobre et jusqu’au 10 novembre 2026 sur www.yasmieboula.com.

Les premières expéditions sont annoncées à partir du 20 novembre, avant une sortie officielle le 27 novembre sur Amazon et sur le site de l’auteure. Les précommandes sont également ouvertes au Gabon, au Sénégal et en République démocratique du Congo.

À travers ce premier livre, Yasmie Boula souhaite transmettre un message clair : les blessures intérieures concernent tout le monde, hommes et femmes, enfants et adolescents. Cet ouvrage invite à se poser les bonnes questions, à ouvrir un dialogue sincère en famille, entre amis ou en couple et à mener une réflexion profonde sur soi-même.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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