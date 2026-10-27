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Diplomatie : Vasyl Hamianin nommé ambassadeur de l’Ukraine au Gabon

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 27 octobre 2026 à 11h49min
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Vasyl Hamianin nommé ambassadeur de l’Ukraine au Gabon © D.R.
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Dans le cadre du redéploiement diplomatique de Kiev sur le continent africain, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a officialisé, le 26 octobre 2026, la désignation de Vasyl Hamianin comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Ukraine auprès de la République gabonaise, avec résidence en République démocratique du Congo.

Formalisée par le décret présidentiel n° 1069/2026 publié sur le site de la présidence, cette nomination permet au chef de la mission diplomatique à Kinshasa d’étendre son champ d’action à Libreville, illustrant la volonté de l’Ukraine de consolider ses ancrages stratégiques en Afrique centrale.

Une présence diplomatique réactivée après quatorze ans de vacance

Les relations officielles entre l’Ukraine et le Gabon remontent au 1er septembre 1993. Kiev avait ouvert une ambassade de plein exercice à Libreville en octobre 2007, mais la structure avait suspendu ses activités en juin 2012 dans le cadre de réajustements budgétaires et logistiques.

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En confiant ce mandat non-résident au chef de poste basé à Kinshasa, le ministère ukrainien des Affaires étrangères rétablit un canal direct de haut niveau avec les autorités gabonaises. Cette décision s’inscrit dans un effort continu de rapprochement avec les nations africaines pour promouvoir la coopération bilatérale et diversifier les partenariats internationaux.

Le parcours d’un diplomate chevronné aux multiples ancrages

Diplômé et docteur en histoire, Vasyl Hamianin dispose d’une solide expérience des affaires internationales et de la gestion de crises géopolitiques. Polyglotte et interprète de formation, il a exercé comme ministre-conseiller à l’ambassade d’Ukraine en Chine entre 2011 et 2015, une période clé pour la diplomatie ukrainienne en Asie.

Nommé ambassadeur en Indonésie en juillet 2021, il s’est vu confier simultanément, dès novembre 2022, la représentation de l’Ukraine auprès de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Après cette mission stratégique en Asie du Sud-Est, Volodymyr Zelensky l’a rappelé en décembre 2024 pour prendre la tête de l’ambassade en République démocratique du Congo.

Un mandat étendu pour renforcer la présence ukrainienne

En cumulant ses fonctions actuelles à Kinshasa avec ce nouveau mandat au Gabon, Vasyl Hamianin aura pour tâche de dynamiser les échanges politiques, économiques et culturels entre Kiev et Libreville. Cette accréditation marque une étape supplémentaire dans le développement de la diplomatie ukrainienne en Afrique centrale, reposant sur l’expertise d’un représentant rompu aux dossiers complexes.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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