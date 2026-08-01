Finances internationales : sous la houlette d’AFG Capital Ltd, le Gabon réussit un retour éclatant sur les marchés obligataires

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Libreville a officialisé son grand retour sur les marchés financiers internationaux avec une levée de fonds spectaculaire de 920 millions de dollars. Orchestrée au premier plan par AFG Capital Ltd, conseiller financier exclusif de l’État gabonais, cette émission euro-obligataire marque la fin de plusieurs années d’absence pour le pays de la zone CEMAC.

Véritable chef d’orchestre de cette opération, AFG Capital Ltd, filiale d’AFG Holding, démontre la capacité des acteurs financiers africains à concevoir et piloter des transactions souveraines d’envergure. La société se félicite d’avoir entièrement structuré ce montage complexe, confirmant son ambition de s’imposer comme le partenaire stratégique et la référence incontournable des gouvernements du continent.

Pour mener à bien ce projet, AFG Capital Ltd a su mobiliser et coordonner un consortium d’acteurs internationaux de premier plan : les banques Cygnum Capital et Citigroup Global Markets en tant qu’arrangeurs, ainsi que le cabinet White & Case au conseil juridique. Cet attelage de pointe, sous l’impulsion du président Brice Clotaire Oligui Nguema, a culminé lors d’une tournée de présentation (road-show) déterminante auprès des grands investisseurs institutionnels.

Un plébiscite financier au-delà des espérances

Confirmé le 30 juillet par le ministère de l’Économie et des Finances, l’engouement suscité par le travail d’AFG Capital Ltd et des équipes ghanéennes est massif. La sursouscription du titre a permis à l’État d’allouer 170 millions de dollars de plus que le plafond initialement envisagé de 750 millions.

La structuration sur mesure proposée par AFG Capital Ltd intègre des conditions financières compétitives : un coupon fixé à 9,375 %, une maturité de sept ans et un différé d’amortissement de trois ans (échéance 2033). Ces liquidités viendront soutenir les projets prioritaires du Plan national de croissance et de développement (PNCD) 2026-2030 tout en apurant une part stratégique des arriérés de la dette publique.

Un signal fort pour la sous-région et le FMI

Cette opération dépasse le simple cadre comptable et valide la trajectoire de réformes engagée par Libreville. Le Gabon devient ainsi le troisième État de la CEMAC à solliciter les marchés globaux cette année, après le Cameroun et le Congo, affirmant la pertinence du conseil apporté par AFG Capital Ltd.

Fort de cet élan, le pays aborde sereinement la suite de son agenda financier : des discussions techniques se poursuivent avec le FMI, dont une mission de revue est attendue en septembre pour poser les jalons d’un nouveau programme économique d’ici la fin de l’année.