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Football : Medwin Biteghe de retour sur les terrains avec Jeddah SC

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 31 août 2026 à 10h00min
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Medwin Biteghe, International Gabonais © D.R.
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Après dix-neuf mois d’un combat silencieux mené loin des projecteurs, Medwin Biteghe a retrouvé le chemin des terrains. Dans une publication faite sur Facebook, le joueur a annoncé qu’il a renoué avec la compétition sous les couleurs de son ancien club, Jeddah Sport Club. Il s’agit de la fin d’une traversée du désert entamée par une rupture des ligaments croisés et un abandon de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot).

Depuis l’annonce de son diagnostic, Medwin Biteghe a dû composer avec une rééducation longue et exigeante. Une opération, premiers pas sur le tapis roulant, la réathlétisation progressive, puis le retour graduel au ballon. Un parcours semé d’incertitudes, où chaque étape franchie représentait une petite victoire avant la grande. 19 mois durant lesquels le joueur a dû puiser dans des ressources mentales et financières pour ne jamais lâcher prise.

Medwin Biteghe, de retour des enfers !

« Le moment est enfin venu, après une longue bataille, des doutes, de la patience, du travail et surtout une détermination sans faille », a confié le milieu de terrain international Gabonais. Des mots qui résument à eux seuls l’ampleur du chemin parcouru depuis la blessure jusqu’à ce retour tant espéré. Si les terrains lui ont manqué, ce dernier assure n’avoir jamais quitté le football dans sa tête. D’ailleurs, il est resté connecté au jeu malgré l’éloignement forcé des pelouses. 

Son retour à Jeddah SC, club qu’il connaît bien, est vu comme des retrouvailles autant sportives qu’humaines. Medwin Biteghe n’a pas manqué de remercier son entourage pour le soutien apporté tout au long de cette période éprouvante. Il a martelé l’importance de l’accompagnement reçu dans un processus de reconstruction aussi long. Reste désormais à savoir avec quelle intensité ce retour retrouvera son meilleur niveau. Mais une chose est sûre, le come-back est officiellement lancé.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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