Booué : les populations appellent Oligui Nguema à leur construire la route

Ecouter l'article

À l’occasion de l’inauguration officielle de l’hôpital départemental de Booué organisée le vendredi 28 Août dernier, les populations locales n’ont pas manqué l’occasion pour formuler une doléance commune au Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans une démarche sobre et coordonnée par des porte-voix, ces dernières ont plaidé pour la construction d’une route capable d’amorcer leur développement.

Dans un mouvement de foule empreint de ferveur et d’unanimité, les habitants de la commune ont, par la voix de leur maire, Tairou Wage Mambouza, rappelé au Chef de l’État une réalité que d’aucuns qualifient d’évidente. « La route du développement passe par le développement de la route », a-t-il indiqué sous les applaudissements des foules. Bien que positionnées aux alentours de la structure sanitaire, les populations ont pu se faire entendre par le Chef de l’État.

Booué, une ville en attente d’une promesse politique !

Conscientes que la prise en compte de cette requête passe par la répétition, le représentant des notables du département de la Lopé, a souligné que les infrastructures nouvellement mises à la disposition des populations de Booué ne sauraient pleinement remplir leur rôle sans une desserte routière digne de ce nom. En effet, ni l’hôpital départemental encore moins le commissariat de police ne serait exploité convenablement sans route.

Ce projet devrait donc obéir à une logique intégrée. Laquelle impose un accès routier praticable en toute saison. C’est fort de ce constat que les fils et filles de Booué ont formulé le vœu unanime de voir le tronçon routier Koumameyong-Booué enfin bitumé. Une infrastructure jugée vitale pour désenclaver véritablement le département et faciliter la mobilité des personnes et des biens. Sans faire d’annonce, Brice Clotaire Oligui Nguema s’est dit préoccupé par cette question.