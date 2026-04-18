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Gabon : l’activité du transport aérien en hausse de 4,1 % à fin 2025

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 18 avril 2026 à 8h59min
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L'aéronef de Fly Gabon à l'aéroport de Bangui © D.R.
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Le ciel gabonais affiche une trajectoire ascendante. Selon les derniers chiffres publiés par la Direction générale de l’Économie et de la politique fiscale, l’activité du transport aérien a clôturé l’exercice 2025 sur une note positive, enregistrant une progression globale de 4,1 %.

Cette dynamique favorable repose sur des piliers structurels solides. Le renforcement significatif de la flotte nationale et l’ouverture de nouvelles lignes domestiques ont dopé l’offre de transport. Le marché a particulièrement bénéficié du déploiement de la nouvelle compagnie nationale Fly Gabon, épaulée, dans une moindre mesure, par les opérations d’Africa United. Cette expansion a permis de désenclaver davantage le territoire et de stimuler les flux intérieurs.

Toutefois, cette embellie annuelle cache un ralentissement en fin de parcours. Au cours du quatrième trimestre 2025, l’indice de transport de passagers a accusé un repli de 4,1 % par rapport au trimestre précédent. Les analystes tempèrent néanmoins cette contre performance, l’attribuant à un effet saisonnier classique : un reflux d’activité succédant à la haute saison de l’aviation commerciale, traditionnellement très dense.

Un secteur en mutation après une année 2024 record

Si 2025 confirme la reprise, elle s’inscrit dans le sillage d’une année 2024 qui avait déjà marqué les esprits par des bonds spectaculaires. Pour rappel, les mouvements commerciaux avaient alors bondi de 8,9 %, avec un total de 16 790 vols.

Le trafic passagers avait également connu une envolée historique de 13,6 %, franchissant la barre des 844 419 voyageurs contre environ 743 000 en 2023. Un seul point noir persistait déjà dans ce tableau : le fret aérien. Le volume de marchandises embarquées et débarquées avait reculé de 12 % en 2024, soulignant un déséquilibre persistant entre le transport de personnes, en plein essor, et la logistique de marchandises, toujours à la traîne.

En somme, bien que le rythme de croissance se normalise après les records de 2024, l’aviation civile gabonaise maintient son cap grâce à une stratégie de connectivité nationale renforcée.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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