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Gabon-Guinée : Persis Lionel Essono Ondo présente ses copies figurées 

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 4 juin 2026 à 11h42min
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Persis Lionel Essono Ondo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République gabonaise par Morissanda Kouyaté, ministre guinéen des Affaires étrangères © D.R.
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Une nouvelle dynamique diplomatique s’enclenche entre le Gabon et la Guinée. Ce mercredi à Conakry, Persis Lionel Essono Ondo, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République gabonaise, a franchi une étape cruciale. Lors d’une audience officielle, il a remis ses copies figurées à Morissanda Kouyaté, ministre guinéen des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens de l’étranger.

Cette cérémonie protocolaire indispensable permet au diplomate gabonais de débuter ses activités et de nouer ses premiers contacts officiels, en attendant la présentation solennelle de ses lettres de créance au chef de l’État guinéen.

Vers un renforcement des axes stratégiques

Au-delà du simple protocole, cette rencontre a été l’occasion pour les deux hommes de célébrer l’excellence des relations bilatérales, ancrées dans une histoire partagée de solidarité et d’amitié. Le nouvel ambassadeur a d’ailleurs tenu à transmettre les salutations fraternelles du président de la République gabonaise, ainsi que les vœux de succès de sa ministre des Affaires étrangères, Marie-Edithe Tassyla Ye-Doumbeneny.

« Je voudrais exprimer ma disponibilité à travailler étroitement avec votre département afin de contribuer au renforcement des relations d’amitié, de coopération et de fraternité qui unissent le Gabon et la Guinée », a souligné Persis Lionel Essono Ondo.

Les discussions ont rapidement mis en lumière des ambitions concrètes. Dans un contexte sous-régional en pleine mutation, Libreville et Conakry souhaitent insuffler un souffle nouveau à leurs échanges. Les priorités sont claires : dynamiser la coopération économique, stimuler le commerce bilatéral et structurer des partenariats solides dans les secteurs clés de l’éducation, de la sécurité et des infrastructures.

Une ambition africaine partagée

Face à ces perspectives, le ministre guinéen Morissanda Kouyaté a chaleureusement accueilli le diplomate, lui garantissant le soutien indéfectible des autorités locales pour mener à bien sa mission. En réponse, Persis Lionel Essono Ondo a réaffirmé son engagement total à défendre les intérêts de son pays tout en rapprochant les deux nations, un signal fort alors que se profile la réouverture prochaine des représentations diplomatiques.

Cette nomination ne relève pas du hasard. Elle s’inscrit pleinement dans une volonté plus large de consolidation des axes diplomatiques interafricains. À l’heure où le continent fait face à de multiples défis, le Gabon et la Guinée font le choix d’un co-développement pragmatique, guidé par un esprit de coopération renforcée et de prospérité partagée.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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