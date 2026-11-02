Déguerpissements : communication confuse autour de l’accompagnement des enfants impactés

Ecouter l'article

À deux jours du démarrage des opérations de libération des emprises routières à Okala, au Lac-Bleu et à Diba-Diba, la question de la scolarité des enfants concernés reste au cœur des préoccupations. Si le gouvernement a annoncé des dispositions pour faciliter leur transfert vers de nouveaux établissements, notamment à travers trois guichets ouverts depuis le 28 octobre, les modalités pratiques de cet accompagnement méritent encore d’être éclaircies.

Sur le terrain, les informations recueillies par notre équipe ce lundi 2 novembre 2026 révèlent des divergences sur le niveau de préparation du dispositif. Au lycée Diba-Diba, le censeur chargé de la vie scolaire assure que l’établissement est prêt à accueillir les élèves issus des familles concernées par les déguerpissements. Selon lui, les dispositions nécessaires sont déjà prises. Toutefois, aucun élève concerné ne s’était encore présenté dans l’établissement pour effectuer les démarches de transfert ou de réinscription.

Des versions divergentes sur le terrain

Une situation qui contraste avec les informations recueillies le même jour au lycée public des Charbonnages. Rencontré par notre équipe, le directeur de cet établissement a également indiqué qu’aucun enfant concerné ne s’était encore présenté. Mais, contrairement au premier établissement, il affirme que le dispositif annoncé par les autorités n’a pas encore été mis à la disposition des structures scolaires retenues pour accueillir ces élèves.

Cette différence de discours se retrouve également dans les échanges avec les autorités administratives. Contacté par notre rédaction ce même lundi, un responsable du ministère concerné a indiqué que le dispositif d’accompagnement scolaire était toujours en cours d’élaboration. Les services compétents travaillent encore sur les modalités de sa mise en œuvre. Il n’a donc pas encore été transmis aux établissements concernés.

Le ministère face aux interrogations

Si cette déclaration rejoint celle du directeur du lycée public des Charbonnages, elle contredit toutefois les assurances données par le censeur du lycée Diba-Diba quant à la disponibilité du dispositif. À ce stade, difficile donc d’établir avec précision le niveau réel de préparation de l’ensemble des établissements annoncés pour accueillir les enfants issus des familles impactées.

À 48 heures du démarrage des opérations, cette divergence soulève des interrogations sur la coordination entre les autorités compétentes et les établissements scolaires concernés. Entre annonces gouvernementales et réalités du terrain, les familles attendent désormais des éclaircissements sur les conditions concrètes de poursuite de la scolarité de leurs enfants.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire