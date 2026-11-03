Gabon : 23 nouveaux diplômés de l’ESIITECH prêts à intégrer le marché de l’emploi

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Vingt-trois étudiants de l’École supérieure d’ingénierie et d’innovation technologique (ESIITECH) ont soutenu, ce mardi 3 novembre, leurs travaux de fin d’études en vue de l’obtention de leur licence professionnelle. Organisées au sein de l’établissement, ces soutenances ont réuni les étudiants de trois filières distinctes : Cyberdéfense, Informatique et monétique bancaire, ainsi que Développement web et mobile.

Dans le détail, la session comptait 12 candidats en Cyberdéfense, 7 en Informatique et monétique bancaire, et 4 en Développement web et mobile. Cette étape décisive vient clôturer un cursus académique marqué par un stage de trois mois en entreprise, une période d’immersion conçue pour confronter la théorie aux exigences et réalités du monde professionnel.

Des formations en adéquation avec le marché du travail

Selon Mba Nzue Kevin Michel, directeur des enseignements et membre du jury, la qualité des programmes de l’ESIITECH garantit déjà un excellent taux d’employabilité. « Plus de 50 % des candidats en cours de soutenance ont déjà décroché un contrat. Cela prouve que nos formations répondent précisément aux besoins actuels du tissu économique et des entreprises », s’est-il félicité.

De son côté, le président du jury, Ekogo Thierry Blanchard, a salué le pragmatisme des travaux présentés. « L’intérêt majeur de ces soutenances réside dans la capacité des étudiants à traduire leurs acquis théoriques en projets concrets », a-t-il souligné, mettant en avant la valeur ajoutée de ces réalisations pour leur insertion future.

La cyberdéfense, un impératif de souveraineté nationale

Au-delà de la dimension insertion professionnelle, l’événement a mis en relief l’importance stratégique de la sécurité des systèmes d’information. Membre du jury et présent lors des évaluations, le colonel Ella NkouLou Jean-Jacques, directeur général des écoles de gendarmerie, a rappelé la nécessaire synergie entre compétences civiles et forces de défense.

« La cyberdéfense est un terrain d’action où civils et militaires doivent unir leurs forces pour préserver les intérêts souverains du pays », a-t-il déclaré, insistant sur le fait que la recrudescence des cyberattaques exige des experts hautement qualifiés pour protéger l’espace numérique et les infrastructures critiques du Gabon.

Focus : une solution novatrice pour la surveillance des données

Parmi les projets remarqués figure celui de Gogan Syfaure Saïd, étudiant en troisième année d’informatique, qui a décroché la note de 16/20. Son travail a porté sur la conception et le déploiement d’une plateforme centralisée de collecte, d’analyse et de visualisation des journaux système (logs), destinée aux banques et aux entreprises.

« L’implémentation d’une plateforme de centralisation des journaux et de monitoring permet de résoudre efficacement le problème de détection des activités suspectes », a expliqué le nouvel ingénieur. Son dispositif intègre un système d’alerte instantanée (via e-mail ou WhatsApp) permettant aux administrateurs réseau d’identifier les incidents et d’intervenir en temps réel, même à distance.

Un appel à un soutien accru de l’État

Avec cette troisième promotion, l’ESIITECH confirme son ambition d’alimenter le marché national en profils pointus dans les métiers du numérique. Toutefois, la pérennisation et la montée en puissance de cette offre académique nécessitent un accompagnement renforcé des pouvoirs publics. Un investissement stratégique qui permettrait au Gabon d’asseoir sa souveraineté numérique et de renforcer la résilience de ses infrastructures face aux menaces cybernétiques grandissantes.

Heldy Oyono, Journaliste stagiaire