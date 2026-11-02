SEEG : Travaux de maintenance de la station de production d’eau potable de Ntoum dès ce 03 novembre 2026

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La SEEG informe sa clientèle qu’elle effectuera du mardi 03 au vendredi 13 novembre 2026 des travaux de maintenance des bassins de décantation de la station de production d’eau potable de Ntoum.

Durant cette période, des perturbations dans la desserte en eau potable seront ressenties de 10h00 à 19h00, dans la commune d’Akanda ainsi que dans les quartiers et secteurs ci-après des villes de Libreville et d’Owendo :

Acaé, Akébé, Akournam 1, Alibandeng, Ambowé, Barracuda, Bas de Gué-Gué, Bel air, Charbonnages, Cité DAMAS, Front de mer, Glass, Lalala, Likouala, Okala, Ozangué, Ozoungué, Mindoubé, Nzeng-Ayong, Razel, Sablière et SNI Owendo.

Le retour à la normale de la fourniture en eau potable se fera progressivement dès la fin des travaux.

La SEEG présente d’ores et déjà ses excuses à sa clientèle pour les désagréments occasionnés par ces travaux essentiels pour garantir l’intégrité de l’ouvrage et la qualité de l’eau produite.