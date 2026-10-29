SEEG : Travaux de maintenance de la station de production d’eau potable de Ntoum

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La SEEG informe sa clientèle qu’elle procédera, le vendredi 30 octobre 2026, à des travaux de maintenance des bassins de décantation de la station de production d’eau potable de Ntoum.

Durant cette opération, des perturbations seront observées dans la desserte en eau potable, de 10h00 à 19h00, dans la commune d’Akanda ainsi que dans les quartiers et secteurs suivants des villes de Libreville et d’Owendo :

Acaé, Akébé, Akournam 1, Alibandeng, Ambowé, Baraka, Barracuda, Bas de Gué-Gué, Beau séjour, Bel air, Charbonnages, Cité DAMAS, Derrière la pédiatrie, Front de mer Glass, Haut de Gué-Gué, Lalala, Likouala, Okala, Ozangué, Ozoungué, Mindoubé, Nombakélé, Nzeng-Ayong, Razel, Sablière, SNI Owendo, Sotéga, Trois quartiers et la Zone industrielle d’Oloumi.

Le retour à la normale de la fourniture en eau potable se fera progressivement dès la fin des travaux.

La SEEG présente d’ores et déjà ses excuses à sa clientèle pour les désagréments occasionnés par ces travaux essentiels pour garantir l’intégrité de l’ouvrage et la qualité de l’eau produite.