CommuniquéDerniers articles

SEEG : Travaux de maintenance de la station de production d’eau potable de Ntoum 

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 29 octobre 2026 à 11h18min
1 766 Moins d’une minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préféréesMédia certifié par Média Métri
Une vue des bassins de décantation de la station de production d’eau potable de Ntoum © D.R
Ecouter l'article

La SEEG informe sa clientèle qu’elle procédera,  le vendredi 30 octobre 2026, à des travaux de maintenance des bassins de  décantation de la station de production d’eau potable de Ntoum. 

Durant cette opération, des perturbations seront observées dans la desserte en  eau potable, de 10h00 à 19h00, dans la commune d’Akanda ainsi que dans  les quartiers et secteurs suivants des villes de Libreville et d’Owendo : 

Acaé, Akébé, Akournam 1, Alibandeng, Ambowé, Baraka, Barracuda, Bas de  Gué-Gué, Beau séjour, Bel air, Charbonnages, Cité DAMAS, Derrière la pédiatrie,  Front de mer Glass, Haut de Gué-Gué, Lalala, Likouala, Okala, Ozangué,  Ozoungué, Mindoubé, Nombakélé, Nzeng-Ayong, Razel, Sablière, SNI Owendo,  Sotéga, Trois quartiers et la Zone industrielle d’Oloumi. 

Canal_octobre

Le retour à la normale de la fourniture en eau potable se fera progressivement  dès la fin des travaux. 

La SEEG présente d’ores et déjà ses excuses à sa clientèle pour les  désagréments occasionnés par ces travaux essentiels pour garantir l’intégrité  de l’ouvrage et la qualité de l’eau produite. 

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 29 octobre 2026 à 11h18min
1 766 Moins d’une minute
Photo de Gabon Media Time

Gabon Media Time

Gabon Media Time est un site d'actualité dont le slogan est " A l'heure de l'info". Nous entendons réinventer l'actualité en ligne gabonaise et sous régionale.

Articles similaires

Déguerpissements : 3 guichets pour accompagner la réinscription des élèves impactés

29 octobre 2026 à 14h23min

JOJ Dakar 2026 : les athlètes gabonais reçoivent le drapeau national avant leur départ

29 octobre 2026 à 13h23min

Digital New Report : 27% de la population mondiale s’informe plus sur les médias en ligne en 2026 

29 octobre 2026 à 12h53min

Sommet Russie-Afrique : Hermann Immongault au Kremlin pour positionner le Gabon au cœur des investissements industriels

29 octobre 2026 à 11h57min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page