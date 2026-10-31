Gabon : la Setrag et la Croix-Rouge s’unissent pour l’assistance médicale des voyageurs

Ecouter l'article

La Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) et la Croix-Rouge gabonaise ont signé, le 30 octobre 2026, une convention de partenariat pour assurer l’assistance médicale des voyageurs à bord des trains. Cet accord vise à renforcer la prise en charge des passagers en cas d’urgence sanitaire tout au long du réseau ferroviaire.

Réunis au siège de la Setrag, à Owendo, les responsables des deux institutions ont officialisé ce partenariat à travers la signature d’une convention de prestation de services. Celle-ci prévoit la présence d’un secouriste et d’une infirmière à bord de chaque train voyageur. Un médecin pourra également être mobilisé en fonction des besoins, afin d’assurer une prise en charge rapide des passagers en cas d’urgence médicale.

La santé des voyageurs, une priorité partagée

Chaque semaine, plus de 4 000 passagers empruntent le Transgabonais pour rejoindre les différentes localités des cinq provinces traversées par le chemin de fer. « Ce partenariat, qui est une première mondiale dans le domaine ferroviaire, permettra la présence, dans nos trains voyageurs, de personnel de santé qualifié et d’équipements adaptés pour une prise en charge efficace des éventuelles situations d’urgence », a déclaré le directeur général de la Setrag, Christian Magni.

De son côté, la présidente de la Croix-Rouge gabonaise, la docteure Véronique Tsakoura, a insisté sur l’importance de placer la sécurité des voyageurs au centre des activités ferroviaires. « Le train est le cœur battant de nos échanges nationaux. En sécurisant le trajet de milliers de compatriotes, la Setrag et la Croix-Rouge démontrent qu’il n’y a pas de performance économique durable sans une attention de chaque instant portée à la vie humaine », a-t-elle déclaré.

Un dispositif sanitaire déjà présent le long du réseau

Ce dispositif vient renforcer les moyens sanitaires déjà déployés par la Setrag le long du réseau ferroviaire. L’entreprise dispose de dix infirmeries situées à Owendo, Ntoum, Mbel, Ndjolé, Lopé, Booué, Lastourville, Lifouta, Moanda et Franceville. Elle s’appuie également sur des partenariats avec des structures hospitalières et des centres de santé implantés le long du corridor ferroviaire pour faciliter la prise en charge des personnes en détresse médicale.

En scellant ce partenariat, la Setrag et la Croix-Rouge gabonaise posent les bases d’une collaboration durable au service de la santé et de la sécurité des voyageurs. Une initiative qui devrait contribuer à renforcer l’assistance médicale sur le réseau ferroviaire, tout en rapprochant davantage les services de secours des populations.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire