Gabon : 17 % des jeunes ni en emploi, ni en études, ni en formation en 2024

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17 % des jeunes gabonais n’étaient ni en emploi, ni en études, ni en formation en 2024, selon la Revue des finances publiques 2026 de la Banque mondiale, fondée notamment sur l’Enquête nationale sur l’emploi et le chômage. Ce chiffre révèle les difficultés d’insertion d’une partie de la jeunesse gabonaise. Il interroge la capacité de l’économie à transformer la croissance en activités professionnelles accessibles, productives et durables pour les nouvelles générations.

Le rapport indique que la croissance annuelle du produit intérieur brut n’a atteint que 2,1 % en moyenne entre 2016 et 2024. Cette progression modeste s’est accompagnée d’une transformation structurelle insuffisante et d’une création d’emplois limitée. L’économie reste dépendante du pétrole, tandis que les recettes publiques fluctuent avec les cours. Cette vulnérabilité complique les investissements nécessaires aux secteurs productifs et à la création d’opportunités pour les nouveaux arrivants sur le marché du travail national.

Rapprocher les compétences des besoins

Les difficultés concernent aussi le lien entre formation et activité. Selon le rapport, la formation technique et professionnelle représente seulement 10 % des élèves du post-primaire, et 15 % des élèves du secondaire suivent des filières scientifiques. Or, les compétences disponibles ne correspondent pas toujours aux attentes des employeurs. En 2023, 15 % des offres d’emploi seraient restées non pourvues, alors que les candidats étaient dix fois plus nombreux que les postes vacants. Ce décalage souligne l’importance de formations adaptées aux métiers recherchés et aux besoins des entreprises locales.

Pour améliorer l’activité des jeunes, la Banque mondiale recommande de renforcer la qualité de l’enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle. Le rapport appelle aussi à mieux coordonner les politiques de l’emploi, les formations professionnelles et les programmes de protection sociale. L’enjeu est de faciliter le passage des études vers le travail, tout en soutenant la diversification économique. Des emplois de qualité et des investissements mieux ciblés dans le capital humain sont essentiels pour élargir les possibilités d’insertion et rendre la croissance plus inclusive au Gabon.