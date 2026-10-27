Ndjolé : 17 orpailleurs clandestins pris dans les mailles des forces de l’ordre

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Dix-sept personnes, dont treize Gabonais et quatre ressortissants étrangers, ont été interpellées sur le site aurifère de Missolo-Rail, au PK 12 de la gare de Ndjolé, lors d’une opération contre l’orpaillage illégal. Baptisée « Coup sûr », cette intervention a été menée dès 5 heures du matin par la brigade de gendarmerie Setrag de la localité, à la suite de nombreuses dénonciations des riverains, rapporte le quotidien L’Union.

Les habitants du secteur avaient en effet signalé des comportements déviants et des troubles récurrents liés à cette zone d’extraction clandestine. Ces alertes répétées ont poussé les forces de l’ordre à déployer un dispositif d’envergure pour démanteler le réseau et rétablir la sécurité publique.

Interpellations et complicités locales au cœur de l’enquête

Parmi les suspects appréhendés figurent quatre ressortissants de nationalités burkinabè, camerounaise et malienne. À l’issue du coup de filet, les dix-sept mis en cause ont été placés en garde à vue à la brigade de gendarmerie. Ils doivent être présentés devant le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lambaréné, qui décidera des suites judiciaires à donner à l’affaire.

Selon les premiers éléments de l’enquête, des nationaux faciliteraient l’accès des clandestins aux zones aurifères en échange de contreparties financières, pérennisant ainsi ce trafic illicite. Ces pratiques mettent en lumière l’épineuse question des complicités locales et la difficulté d’assurer un maillage sécuritaire permanent sur des sites d’accès souvent complexes.

Les défis majeurs de la filière aurifère au Gabon

Malgré l’abondance de ses ressources subaquatiques et minières, le Gabon reste confronté à des défis structurels majeurs dans la gestion de son or. L’absence de traçabilité, le déficit d’encadrement de l’orpaillage artisanal et la prolifération de réseaux clandestins privent l’État d’importantes recettes fiscales, tout en provoquant de graves dégradations environnementales autour des gisements.

Pour endiguer ce phénomène, le renforcement des patrouilles de surveillance, la formalisation des permis d’exploiter et la réorganisation globale de la filière s’imposent comme des priorités absolues. L’opération « Coup sûr » menée à Ndjolé rappelle l’urgence de ces réformes pour permettre au Gabon de valoriser durablement son potentiel minier tout en préservant ses écosystèmes et la quiétude des populations.

Heldy OYONO, Journaliste stagiaire