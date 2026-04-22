Diplomatie : Carlos Okinda prend officiellement ses fonctions d’ambassadeur du Gabon à Sao Tomé-et-Principe

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Ce mardi 21 avril 2026, Carlos Okinda a officiellement pris ses fonctions d’Ambassadeur du Gabon à São Tomé-et-Principe en remettant ses lettres de créance au Président Carlos Manuel Vila Nova. Cette cérémonie solennelle, organisée conformément aux usages diplomatiques, marque bien plus qu’un simple changement de garde : elle signale une « offensive économique » majeure voulue par le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Les relations entre le Gabon et l’archipel santoméen ne datent pas d’hier. Liés par la géographie du Golfe de Guinée, les deux pays partagent une proximité culturelle et humaine profonde. Historiquement, le Gabon a souvent servi de terre d’accueil pour la communauté santoméenne, tandis que les accords de coopération ont traditionnellement porté sur la sécurité maritime et la pêche.

Cependant, malgré cette fraternité de longue date, les échanges commerciaux étaient restés en deçà de leur potentiel réel. C’est précisément ce verrou que Carlos Okinda entend faire sauter.

Une feuille de route axée sur la croissance

Se définissant comme un « soldat du développement », le nouvel ambassadeur a décliné une mission claire : transformer l’axe bilatéral en un moteur de croissance. Lors de son audience au Palais du Peuple, il a insisté sur l’urgence d’une diplomatie de terrain, orientée vers les résultats concrets.

« L’objectif est de faire passer la relation du stade de la diplomatie de bon voisinage à celui de partenaire économique stratégique. », a-t-il indiqué.

La diaspora, pilier de la 5ème République

Carlos Okinda, ambassadeur du Gabon à Sao Tomé-et-Principe entouré des membres de la diaspora gabonaise © D.R.

La première action du diplomate a été de réunir la communauté gabonaise à la Chancellerie. Rappelant que l’Ambassade est la « Maison du Gabon », il a exhorté ses compatriotes à se structurer en association officielle. En invoquant l’esprit de La Concorde, l’hymne national, Carlos Okinda a appelé chaque Gabonais de l’étranger à devenir un ambassadeur de l’image de marque d’un Gabon « immortel et digne de respect ».