Gabon : le FMI anticipe un déficit budgétaire de 10% en 2026

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Selon les dernières Perspectives économiques régionales publiées par le Fonds monétaire international (FMI), le déficit public du Gabon devrait atteindre 10 % du PIB en 2026, après déjà -8,5 % en 2025. Les projections indiquent même une aggravation à -11,2 % en 2027. Cette trajectoire contraste avec la moyenne observée sur la période 2011–2019, où le déficit gabonais tournait autour de -1,9 %, signe d’un net décrochage des finances publiques ces dernières années.

Cette dégradation s’accompagne d’une hausse rapide de l’endettement. La dette publique du pays est passée de 70,9 % du PIB en 2024 à 78,9 % en 2026, avant d’atteindre 94,3 % en 2027 selon les estimations. Une dynamique préoccupante, alimentée par une augmentation des dépenses publiques et un recours accru à l’emprunt pour financer un budget 2026 jugé ambitieux. Cette situation fragilise les marges de manœuvre budgétaires du pays, au moment où les autorités discutent avec le FMI d’un éventuel programme d’ajustement.

Une divergence marquée avec la tendance régionale

À l’échelle de l’Afrique subsaharienne, la situation apparaît nettement plus favorable. Le déficit budgétaire médian de la région s’est amélioré, passant de -3,4 % du PIB en 2024 à -3,0 % en 2025, avec des projections autour de -3,0 % à -3,2 % jusqu’en 2027. Parallèlement, la dette publique médiane recule, s’établissant à 53,1 % du PIB en 2025, contre plus de 70 % pour le Gabon à la même période. Cette consolidation reflète les efforts de plusieurs pays pour maîtriser leurs finances et renforcer leurs recettes.

Portée par une croissance de 4,5 % en 2025, la région bénéficie d’un environnement économique plus dynamique et de réformes structurelles engagées dans plusieurs grandes économies. Dans ce contexte, le Gabon fait figure d’exception négative. Le pays devra rapidement ajuster sa politique budgétaire, notamment via une loi de finances rectificative, afin de contenir les déséquilibres et restaurer la soutenabilité de sa dette.