Affaire Bilie-By-Nze : EPG dénonce un dossier politique et exige la libération de son président 

Ecouter l'article

La mobilisation autour de la détention d’Alain-Claude Bilie-By-Nze reste soutenue et structurée. En première ligne, sa formation politique, Ensemble pour le Gabon (EPG), dont le bureau exécutif a tenu un point de presse ce 22 avril 2026 afin d’informer l’opinion nationale et internationale de la position officielle du parti dans cette affaire.

C’est par la voix de son Secrétaire général, Aimé Mapangou que EPG a tenu à remettre les pendules à l’heure. Tout en rappelant les faits ayant conduits Alain-Claude Bilie-By-Nze en prison, le SG du parti a laissé supposer une instrumentalisation politique de la justice « nous ne sommes pas face à une affaire judiciaire normale. Nous sommes face à une affaire politique. Comme l’a indiqué son conseil, Maître Sarah Ognyane, il n’y a pas d’affaires. Tout ceci relève du jeu politique », a-t-il souligné.

Une procédure judiciaire anormale

Revenant sur l’affaire, EPG a rappelé qu’en qualité de président du Comité d’organisation de la fête des Cultures en 2008, Alain-Claude Bilie-By-Nze, au même titre que d’autres membres du comité, avait mis la main à la poche. « Il est essentiel de rappeler clairement qu’il n’y a pas de dette et si dette il y a, elle relève du comité d’organisation agissant pour le compte de l’État et non d’une responsabilité individuelle », a martelé Aimé Mapangou, soulevant dans cette affaire « des anomalies nombreuses et convergentes ».

Il a entre autres cité « Vices de procédure, incohérence dans le traitement du dossier, précipitation inhabituelle, absence d’accès aux avocats, traitement manifestement disproportionné ». Autant d’indices selon EPG, qui interpellent « Ne tournons pas autour des mots : Nous ne sommes pas face à une procédure judiciaire normale. Nous sommes face à une opération politique », a martelé le Secrétaire général, non sans rappeler les positions critiques d’Alain-Claude Bilie-By-Nze face à la gouvernance actuelle du pays. « La cible était l’opposant majeur, un ancien candidat à l’élection présidentielle. Ce n’est pas un hasard. C’est un choix délibéré », a-t-il précisé.

Qualifiant son président de « Prisonnier politique », EPG a sans détour exigé sa libération immédiate « En conséquence, Ensemble pour le Gabon alerte l’opinion nationale et internationale, dénonce une dérive grave de l’état de droit, demande le respect immédiat des droits de la défense, exige la libération immédiate et sans condition de son président », a conclu Aimé Mapangou. Cette prise de position intervient dans la continuité des déclarations de son avocate, qui avait déjà dénoncé un dossier vide, renforçant ainsi la stratégie de défense portée sur la scène publique.