Derniers articlesENVIRONNEMENT

Déchets : avec seulement 31% de taux de collecte, l’Afrique subsaharienne à la traîne

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 22 avril 2026 à 18h41min
1 519 Temps de lecture 1 minute
Des ordures ménagères déversés sur le trottoir © D.R.
Ecouter l'article

La gestion des déchets s’impose aujourd’hui comme un enjeu de politique publique à l’échelle mondiale, tant ses impacts environnementaux, sanitaires et économiques sont importants. Au cœur de cette problématique figure la collecte, première étape indispensable d’un traitement efficace. Pourtant, selon le rapport What a Waste 3.0 de la Banque mondiale, de fortes disparités persistent entre les régions du monde. Les pays à revenu élevé affichent des performances proches de 100 % de collecte, tandis que les pays à revenu intermédiaire supérieur atteignent environ 89 %.

À l’inverse, les pays à faible revenu accusent un retard considérable, avec seulement 28 % des déchets collectés. L’Afrique subsaharienne illustre particulièrement cette fracture, avec un taux de collecte limité à 31 %, l’un des plus faibles au monde, derrière même l’Asie du Sud (67 %). Ce déficit structurel reflète des systèmes de gestion insuffisants, un manque d’infrastructures et des capacités financières limitées. Ainsi, une part importante des déchets échappe aux circuits formels, de quoi aggraver les risques pour la santé publique et l’environnement. 

Les régions pauvres encore à la traîne 

Les écarts se creusent davantage en matière de traitement. Dans les pays à revenu élevé, près de 100 % des déchets sont pris en charge dans des installations contrôlées, conformément aux objectifs de développement durable. En revanche, dans les pays à faible revenu, seuls 3 % des déchets bénéficient d’un traitement adéquat, la majorité étant abandonnée dans des dépotoirs ou laissée à ciel ouvert. À l’échelle mondiale, près de 30 % des déchets ne sont ni collectés ni traités correctement, une situation particulièrement critique en Afrique subsaharienne. 

Cette situation est d’autant plus préoccupante que la production de déchets ne cesse d’augmenter, notamment dans les régions à forte croissance démographique. Les déchets alimentaires, qui représentent 38 % des déchets municipaux, restent difficiles à gérer, tandis que les déchets plastiques aggravent la pollution, avec 93 millions de tonnes mal gérées chaque année. L’Afrique subsaharienne figure parmi les principales régions contributrices à ce phénomène, avec environ 15 millions de tonnes de plastiques non traités. Cette donnée souligne l’urgence d’investir dans des systèmes de collecte et de traitement plus efficaces.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 22 avril 2026 à 18h41min
1 519 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Box Office Côte d’Ivoire 2025 : «Une si longue lettre» avec Serge Abessolo se hisse à la 8ème place

22 avril 2026 à 19h05min

« Pō Pō» : le volume 1 de comptines et berceuses de Seba disponible ce vendredi 24 avril !

22 avril 2026 à 17h02min

Port-Gentil : lancement du chantier de réhabilitation des voiries urbaines

22 avril 2026 à 16h25min

Etats-Unis : Mark-Alexandre Doumba décline les ambitions numériques du Gabon à Harvard 

22 avril 2026 à 14h43min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Journal] Le 19H30 du 22 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 22 Avril 2026
[#Exclusif] #Teaser Cyr Pavlov Moussavou, Sociologue politique 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Exclusif] #Teaser Cyr Pavlov Moussavou, Sociologue politique
[#Reportage] Prosperity Index 2026 : Le Gabon, 4e pays le plus riche d’Afrique en 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon Transcription
[#Reportage] Prosperity Index 2026 : Le Gabon, 4e pays le plus riche d’Afrique en 2026
[#RevuedePresse] Revue de presse 22 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse 22 Avril 2026
[#Journal] Le 12H30 du 22 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 22 Avril 2026
[#Reportage] UNESCO : 2 élèves sur 3 finissent le secondaire 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] UNESCO : 2 élèves sur 3 finissent le secondaire
S'abonner
Bouton retour en haut de la page