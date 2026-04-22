Déchets : avec seulement 31% de taux de collecte, l’Afrique subsaharienne à la traîne

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La gestion des déchets s’impose aujourd’hui comme un enjeu de politique publique à l’échelle mondiale, tant ses impacts environnementaux, sanitaires et économiques sont importants. Au cœur de cette problématique figure la collecte, première étape indispensable d’un traitement efficace. Pourtant, selon le rapport What a Waste 3.0 de la Banque mondiale, de fortes disparités persistent entre les régions du monde. Les pays à revenu élevé affichent des performances proches de 100 % de collecte, tandis que les pays à revenu intermédiaire supérieur atteignent environ 89 %.

À l’inverse, les pays à faible revenu accusent un retard considérable, avec seulement 28 % des déchets collectés. L’Afrique subsaharienne illustre particulièrement cette fracture, avec un taux de collecte limité à 31 %, l’un des plus faibles au monde, derrière même l’Asie du Sud (67 %). Ce déficit structurel reflète des systèmes de gestion insuffisants, un manque d’infrastructures et des capacités financières limitées. Ainsi, une part importante des déchets échappe aux circuits formels, de quoi aggraver les risques pour la santé publique et l’environnement.

Les régions pauvres encore à la traîne

Les écarts se creusent davantage en matière de traitement. Dans les pays à revenu élevé, près de 100 % des déchets sont pris en charge dans des installations contrôlées, conformément aux objectifs de développement durable. En revanche, dans les pays à faible revenu, seuls 3 % des déchets bénéficient d’un traitement adéquat, la majorité étant abandonnée dans des dépotoirs ou laissée à ciel ouvert. À l’échelle mondiale, près de 30 % des déchets ne sont ni collectés ni traités correctement, une situation particulièrement critique en Afrique subsaharienne.

Cette situation est d’autant plus préoccupante que la production de déchets ne cesse d’augmenter, notamment dans les régions à forte croissance démographique. Les déchets alimentaires, qui représentent 38 % des déchets municipaux, restent difficiles à gérer, tandis que les déchets plastiques aggravent la pollution, avec 93 millions de tonnes mal gérées chaque année. L’Afrique subsaharienne figure parmi les principales régions contributrices à ce phénomène, avec environ 15 millions de tonnes de plastiques non traités. Cette donnée souligne l’urgence d’investir dans des systèmes de collecte et de traitement plus efficaces.