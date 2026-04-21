BVMAC : BGFI Holding Corporation franchit une étape décisive avant son introduction en Bourse

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La Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC) a annoncé, le 20 avril 2026 à Douala, l’admission de la valeur « BGFI Holding Corporation » aux opérations du Dépositaire Central Unique (DCU). Cette étape stratégique, effective depuis le 16 avril 2026, constitue un préalable à son introduction prochaine à la cote, pour un montant global de 45,32 milliards de FCFA.

L’écosystème financier de la CEMAC enregistre une avancée majeure avec l’entrée progressive de BGFI Holding Corporation sur le marché boursier régional. À travers cette admission au Dépositaire Central Unique, l’institution financière pose les bases techniques et réglementaires nécessaires à son introduction en Bourse, confirmant ainsi son ambition d’élargir ses sources de financement et de renforcer sa visibilité auprès des investisseurs.

Une opération structurée en prélude à la cotation

Selon le communiqué officiel signé par le Directeur général de la BVMAC, Louis Banga Ntolo, l’opération porte sur un volume de 566 561 actions, chacune valorisée à 80 000 FCFA, soit un montant global émis de 45 324 880 000 FCFA. La valeur est désormais enregistrée sous le libellé « Action BGFI HC », avec le code ISIN GA000001007-4.

Cette admission au DCU constitue une étape technique essentielle dans le processus de cotation. Elle permet notamment la centralisation, la conservation et la sécurisation des titres, garantissant ainsi la fluidité des transactions futures sur le marché secondaire. Au-delà de l’aspect procédural, cette phase traduit la conformité de BGFI Holding Corporation aux exigences du marché financier régional, en matière de transparence, de gouvernance et de structuration du capital.

Un signal fort pour le marché financier régional

L’arrivée prochaine de BGFI Holding Corporation à la cote de la BVMAC s’inscrit dans un contexte de dynamisation du marché financier de l’Afrique centrale, encore marqué par une faible profondeur et un nombre limité de valeurs cotées.

Pour les analystes, cette opération pourrait constituer un tournant, en attirant davantage d’investisseurs institutionnels et en renforçant la crédibilité de la place boursière régionale. Elle traduit également la volonté du groupe BGFIBank de s’inscrire dans une logique de marché, en diversifiant ses leviers de financement au-delà des circuits bancaires traditionnels. Dans une région où l’accès aux capitaux reste un défi pour les entreprises, cette initiative pourrait ouvrir la voie à d’autres acteurs économiques désireux de mobiliser des ressources via le marché boursier.

Vers une nouvelle phase de croissance pour BGFI Holding

En se préparant à son introduction en Bourse, BGFI Holding Corporation confirme son positionnement de leader financier en Afrique centrale et sa capacité à structurer des opérations d’envergure. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie de long terme visant à soutenir sa croissance, renforcer ses fonds propres et accompagner les projets structurants de la sous-région.

Reste désormais à observer l’accueil que réservera le marché à cette introduction, dans un contexte où la confiance des investisseurs et la profondeur du marché demeurent des enjeux clés pour la réussite de telles opérations. Une chose est certaine : avec cette admission au DCU, BGFI Holding Corporation franchit une étape décisive vers son entrée officielle dans le cercle des entreprises cotées de la CEMAC.