Derniers articlesFAITS DIVERS

Moanda : un jeune garçon de 13 ans retrouvé pendu dans sa chambre 

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 3 novembre 2026 à 8h11min
2 130 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préféréesMédia certifié par Média Métri
Une vue de la ville de Moanda © D.R.
Ecouter l'article

La consternation s’est emparée du quartier Rio, au cœur de la commune de Moanda. Dans ce chef-lieu du département de Lebombi-Leyou, les habitants peinent encore à réaliser le drame qui s’est joué dimanche 1er novembre 2026 aux alentours de 14 heures. Un adolescent gabonais âgé de seulement 13 ans, Keurly Ali Guitchoutchou Ndoumbia, a été retrouvé sans vie à son domicile.

BGFIBank

D’après les faits rapportés par le quotidien L’Union, c’est dans l’intimité de sa chambre que le corps du jeune garçon a été découvert pendu. La brutalité de cette disparition plonge ses proches et le voisinage dans un désarroi profond. Rien n’imaginait une issue aussi dramatique pour cet enfant à peine entré dans l’adolescence.

UCET

Alertées rapidement après cette macabre découverte, les forces de l’ordre se sont rendues sur place sans délai. Les agents du commissariat de police ainsi que la brigade de gendarmerie de Moanda ont investi les lieux pour ouvrir les premières procédures de cadrage. Ils étaient épaulés par une équipe des sapeurs-pompiers et un médecin requis pour procéder à l’examen préliminaire et aux constatations d’usage.

CANAL + le vrai show

Enquête judiciaire ouverte et corps transféré

Face à la gravité de la situation, le procureur de la République près le tribunal de Franceville a été immédiatement informé de l’évolution des événements. Une fois les prélèvements et relevés d’usage achevés sur la scène du drame par les officiers de police judiciaire (OPJ), la dépouille du jeune Keurly Ali a été prise en charge par les sapeurs-pompiers. Elle a ensuite été acheminée vers la maison des pompes funèbres de l’hôpital départemental de Moanda.

Une enquête judiciaire approfondie a été immédiatement ouverte. Les enquêteurs s’attachent désormais à faire toute la lumière sur ce drame impensable. Leur mission vise à établir avec précision la chronologie et les circonstances exactes ayant mené à cet acte tragique, ainsi qu’à comprendre ce qui a pu pousser un jeune garçon de 13 ans à commettre un tel geste.

L’émotion vive d’une population sous le choc

Dans l’attente des conclusions finales des investigations menées par la police et la gendarmerie, une vive émotion et une profonde tristesse continuent d’envelopper la population de Moanda, particulièrement bouleversée dans le quartier Rio. Tout le monde garde les yeux tournés vers les autorités compétentes pour obtenir des réponses à cet événement bouleversant

Flory Events
Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 3 novembre 2026 à 8h11min
2 130 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

 AVC : visage déformé, faiblesse d’un membre, troubles de la parole, les signes à reconnaître

3 novembre 2026 à 14h06min

Déguerpissements : communication confuse autour de l’accompagnement des enfants impactés

2 novembre 2026 à 20h00min

Projet de budget 2027 : la masse salariale de la Sécurité recule de 4,89 milliards de FCFA

2 novembre 2026 à 17h51min

Marche rose des Médias : 100% des dons reversés à l’ICA

2 novembre 2026 à 17h46min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page