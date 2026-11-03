Moanda : un jeune garçon de 13 ans retrouvé pendu dans sa chambre 

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La consternation s’est emparée du quartier Rio, au cœur de la commune de Moanda. Dans ce chef-lieu du département de Lebombi-Leyou, les habitants peinent encore à réaliser le drame qui s’est joué dimanche 1er novembre 2026 aux alentours de 14 heures. Un adolescent gabonais âgé de seulement 13 ans, Keurly Ali Guitchoutchou Ndoumbia, a été retrouvé sans vie à son domicile.

D’après les faits rapportés par le quotidien L’Union, c’est dans l’intimité de sa chambre que le corps du jeune garçon a été découvert pendu. La brutalité de cette disparition plonge ses proches et le voisinage dans un désarroi profond. Rien n’imaginait une issue aussi dramatique pour cet enfant à peine entré dans l’adolescence.

Alertées rapidement après cette macabre découverte, les forces de l’ordre se sont rendues sur place sans délai. Les agents du commissariat de police ainsi que la brigade de gendarmerie de Moanda ont investi les lieux pour ouvrir les premières procédures de cadrage. Ils étaient épaulés par une équipe des sapeurs-pompiers et un médecin requis pour procéder à l’examen préliminaire et aux constatations d’usage.

Enquête judiciaire ouverte et corps transféré

Face à la gravité de la situation, le procureur de la République près le tribunal de Franceville a été immédiatement informé de l’évolution des événements. Une fois les prélèvements et relevés d’usage achevés sur la scène du drame par les officiers de police judiciaire (OPJ), la dépouille du jeune Keurly Ali a été prise en charge par les sapeurs-pompiers. Elle a ensuite été acheminée vers la maison des pompes funèbres de l’hôpital départemental de Moanda.

Une enquête judiciaire approfondie a été immédiatement ouverte. Les enquêteurs s’attachent désormais à faire toute la lumière sur ce drame impensable. Leur mission vise à établir avec précision la chronologie et les circonstances exactes ayant mené à cet acte tragique, ainsi qu’à comprendre ce qui a pu pousser un jeune garçon de 13 ans à commettre un tel geste.

L’émotion vive d’une population sous le choc

Dans l’attente des conclusions finales des investigations menées par la police et la gendarmerie, une vive émotion et une profonde tristesse continuent d’envelopper la population de Moanda, particulièrement bouleversée dans le quartier Rio. Tout le monde garde les yeux tournés vers les autorités compétentes pour obtenir des réponses à cet événement bouleversant