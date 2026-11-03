Gabon–Chine : Oligui Nguema sollicite l’expertise chinoise pour la transformation locale du manganèse

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En visite d’État en République populaire de Chine, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema s’est entretenu, ce mardi 3 novembre 2026 à Shanghai, avec le maire de la ville, Zhu Zhongming. Au cœur des échanges figuraient le renforcement de la coopération économique, le développement de partenariats dans l’intelligence artificielle, l’agriculture, la pêche et l’écotourisme, ainsi que la transformation locale des ressources minières gabonaises. Le chef de l’État a notamment sollicité l’expertise chinoise pour accompagner la valorisation industrielle du manganèse, l’une des principales ressources d’exportation du Gabon.

La coopération économique entre Libreville et Pékin pourrait connaître de nouveaux développements à la faveur du déplacement du président Brice Clotaire Oligui Nguema en Chine. À Shanghai, l’une des principales métropoles économiques et industrielles du pays, le chef de l’État gabonais a présenté plusieurs opportunités d’investissement dans des secteurs considérés comme prioritaires pour la diversification de l’économie nationale. Cette rencontre intervient dans un contexte où le Gabon cherche à renforcer la transformation de ses matières premières sur son territoire, afin de réduire sa dépendance aux exportations de produits bruts et de développer davantage de valeur ajoutée locale.

Le manganèse au centre des ambitions industrielles gabonaises

Parmi les principaux sujets abordés avec les autorités de Shanghai figure la transformation locale du manganèse. Selon les informations communiquées à l’issue de la rencontre, Brice Clotaire Oligui Nguema a sollicité l’expertise chinoise en vue de développer des partenariats stratégiques dans cette filière. L’objectif est de tirer parti des capacités industrielles et technologiques chinoises pour accompagner les ambitions gabonaises de valorisation de cette ressource minière.

Cette orientation présente un intérêt économique particulier pour le Gabon, dont le manganèse constitue l’un des principaux produits d’exportation. Le développement d’unités de transformation supplémentaires pourrait contribuer à renforcer le tissu industriel national, à créer des emplois qualifiés et à accroître la valeur des produits commercialisés. Toutefois, la concrétisation de telles ambitions dépendra notamment de la disponibilité d’une énergie compétitive, des infrastructures logistiques, des investissements nécessaires et des engagements effectivement conclus avec les partenaires industriels.

Intelligence artificielle, agriculture et écotourisme également évoqués

Au-delà du secteur minier, les discussions ont porté sur plusieurs domaines de coopération, notamment l’intelligence artificielle, l’agriculture, la pêche et l’écotourisme. Ces secteurs correspondent à des activités dans lesquelles le Gabon pourrait rechercher des transferts de compétences, des solutions technologiques et des investissements destinés à soutenir sa diversification économique. La présence de responsables des commissions du commerce, des transports, de la culture et du tourisme de Shanghai témoigne de la diversité des sujets inscrits à l’ordre du jour.

Le président gabonais a également présenté les potentialités naturelles et économiques du pays, appelées à être mises en valeur lors d’une foire d’exposition consacrée au savoir-faire gabonais. Cette initiative pourrait constituer une occasion de promouvoir les produits nationaux et de faciliter les contacts entre opérateurs économiques gabonais et investisseurs chinois. À ce stade, les informations communiquées ne précisent toutefois ni le calendrier de cette exposition ni les investissements susceptibles de découler des échanges.

Une coopération bilatérale à traduire en projets concrets

La rencontre s’est déroulée en présence de plusieurs responsables chinois, dont l’ambassadeur de Chine au Gabon, Zhou Ping, le secrétaire général de la mairie de Shanghai, Ma Chunlei, ainsi que des représentants des administrations chargées du commerce, des transports et des relations extérieures. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de consolider une coopération diplomatique établie depuis 52 ans. Brice Clotaire Oligui Nguema a également salué l’accueil qui lui a été réservé par les autorités chinoises.

Pour le Gabon, l’enjeu dépasse néanmoins le renforcement des relations diplomatiques. Il s’agit désormais de transformer les intentions de coopération en projets industriels, agricoles et technologiques mesurables. Dans le secteur du manganèse en particulier, la réussite d’éventuels partenariats avec la Chine se jugera à leur capacité à favoriser une transformation effective sur le territoire national, à développer les compétences gabonaises et à générer des retombées économiques durables.