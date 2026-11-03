Projet de budget 2027 : 108,7 milliards de FCFA supplémentaires pour les engagements de l’État

Ecouter l'article





Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une augmentation de 108,70 milliards de FCFA des crédits consacrés aux engagements de l’État gabonais. Selon les tableaux budgétaires annexés au texte, cette mission passerait de 691,42 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 à 800,12 milliards en 2027, soit une progression de 15,7 %. Cette hausse s’explique principalement par l’augmentation de 179,72 milliards des charges financières de la dette, alors que plusieurs autres postes, notamment le soutien aux prix des produits pétroliers et les sommes destinées au règlement de la dette envers les agents publics, enregistrent d’importantes réductions.

À première vue, la progression de près de 109 milliards de FCFA de la mission Engagements de l’État pourrait laisser penser à un renforcement généralisé des moyens destinés à honorer les obligations publiques. Pourtant, l’examen de sa composition révèle une réalité plus contrastée. Les crédits supplémentaires sont essentiellement absorbés par le coût financier de l’endettement, tandis que les enveloppes consacrées à plusieurs engagements sociaux et économiques diminuent.

Cette évolution intervient dans un contexte où les autorités doivent concilier le respect des échéances financières de l’État, la maîtrise des dépenses publiques et le financement des politiques sociales. Elle pose une question : quelle part des ressources budgétaires demeure disponible pour les autres obligations lorsque les charges de la dette progressent aussi fortement ?

La dette concentre 667,27 milliards de FCFA

Le principal poste de la mission concerne les charges financières de la dette, dont les crédits passeraient de 487,55 milliards de FCFA en 2026 à 667,27 milliards en 2027. Cette progression de 179,72 milliards représente une hausse de 36,9 %. À elles seules, ces charges absorberaient environ 83,4 % de l’enveloppe totale des engagements de l’État. Il s’agit des dépenses liées au coût financier de l’endettement, notamment les intérêts, et non du remboursement du principal des emprunts, qui relève d’opérations de financement distinctes.

Cette distinction est essentielle pour comprendre les chiffres du PLF 2027. Le texte prévoit par ailleurs un service global de la dette de 2 689,71 milliards de FCFA, comprenant 2 022,44 milliards de remboursements en principal et 667,27 milliards de charges financières. Ces deux catégories ne doivent donc pas être additionnées une seconde fois dans l’analyse des dépenses budgétaires. L’augmentation des intérêts traduit néanmoins une pression supplémentaire sur les ressources publiques, puisqu’elle réduit les marges disponibles pour financer d’autres interventions à enveloppe globale donnée.

Produits pétroliers et dette envers les agents publics en forte baisse

Le programme Soutien des prix des produits pétroliers enregistrerait l’une des principales diminutions. Son enveloppe passerait de 55,37 milliards de FCFA en 2026 à 29,01 milliards en 2027, soit une réduction de 26,37 milliards, correspondant à près de 47,6 %. Cette évolution mérite une attention particulière, compte tenu du rôle des mécanismes de soutien dans la gestion du coût des produits pétroliers. Toutefois, une diminution des crédits ne permet pas, à elle seule, de conclure à une augmentation prochaine des prix à la pompe. Elle pourrait également dépendre des hypothèses de consommation, des prix internationaux ou des modalités de compensation retenues.

Autre réduction significative : les crédits consacrés à la dette envers les agents publics seraient ramenés de 35,67 milliards à 11 milliards de FCFA, soit 24,67 milliards de moins. Cette baisse de 69,2 % soulève des interrogations sur le calendrier d’apurement des sommes dues aux personnels concernés. Le PLF ne permet pas, à travers cette seule ligne, de déterminer si la réduction résulte de paiements déjà effectués, d’une diminution des obligations restant à honorer ou d’un rééchelonnement. En revanche, les crédits affectés à la lutte contre la vie chère seraient maintenus à 6,27 milliards de FCFA.

Restructuration des entreprises et garanties publiques renforcées

Certaines dotations bénéficieraient néanmoins de ressources supplémentaires. Les crédits destinés à la restructuration des entreprises passeraient de 11 milliards de FCFA à 13,75 milliards, soit une augmentation de 2,75 milliards. Les appels en garantie de l’État progresseraient également de 1,5 à 2,5 milliards de FCFA. Ces deux évolutions traduisent l’inscription de moyens supplémentaires pour faire face à certaines obligations économiques et financières, sans que les tableaux permettent d’identifier les entreprises concernées ou les garanties susceptibles d’être mobilisées.

À l’inverse, la dotation Remboursements et dégrèvements diminuerait de 94,06 à 70,32 milliards de FCFA, soit 23,74 milliards de moins. Cette baisse comprend notamment la disparition, dans cette rubrique, de 13,96 milliards de crédits d’investissement précédemment inscrits en 2026. Au total, les réductions enregistrées sur plusieurs postes compensent partiellement la forte augmentation des charges financières de la dette, expliquant pourquoi la mission progresse de 108,70 milliards alors que les seuls intérêts augmentent de 179,72 milliards.

L’enjeu pour les finances publiques gabonaises résidera désormais dans la capacité à honorer ces engagements sans fragiliser les autres priorités budgétaires. Il faudra notamment clarifier les hypothèses expliquant la hausse des charges financières, le calendrier de règlement de la dette envers les agents publics et les conditions de financement du soutien aux produits pétroliers. Car derrière les 800,12 milliards de FCFA prévus pour les engagements de l’État en 2027 se dessine une contrainte majeure : le poids croissant des intérêts de la dette dans les arbitrages budgétaires du Gabon.