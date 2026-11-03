Gansu : une première cargaison de 96 tonnes de pommes en route vers le Gabon

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Une cargaison inédite vient d’inaugurer un pont commercial entre le nord-ouest de la Chine et l’Afrique centrale. Le vendredi 30 octobre 2026, un premier convoi de 96 tonnes de pommes en provenance du district de Qin’an, à Tianshui (province du Gansu), s’est élancé à bord de camions frigorifiques. Direction : le port côtier de Qingdao, à l’est du pays, où les fruits seront embarqués pour une traversée maritime de 70 jours à destination de Libreville, la capitale du Gabon.

Comme le rapporte l’agence Xinhua, cette expédition marque la toute première exportation de produits agricoles de la province du Gansu vers le marché gabonais réalisée par le biais du commerce électronique transfrontalier.

Une vitrine agricole portée par la variété Huaniu

Le district de Tianshui figure parmi les bassins pomicoles majeurs de la Chine. Pour la saison en cours, le bureau municipal de l’agriculture et des affaires rurales recense une superficie cultivée d’environ 87 600 mu (soit près de 5 840 hectares) dédiée à la célèbre variété de pommes Huaniu. Les prévisions de récolte atteignent 2,03 millions de tonnes, pour une valeur estimée à 6,628 milliards de yuans.

Bien ancrées sur les marchés d’Asie du Sud-Est, notamment au Népal, au Vietnam, en Malaisie et à Singapour, les pommes de Tianshui ont progressivement élargi leur rayonnement au Moyen-Orient, en Europe et aux Amériques. Cette dynamique d’ouverture s’était déjà illustrée en 2021 lors de l’exportation pionnière de pêches de Qin’an via les canaux B2B transfrontaliers.

Des opportunités directes sur le marché ouest-africain

Cette poussée vers l’Afrique s’inscrit dans la continuité d’un secteur agricole provincial en plein essor. Selon les données communiquées par les douanes de Lanzhou, les exportations de produits agricoles du Gansu ont progressé de 4,1 % sur un an au cours des trois premiers trimestres pour atteindre 2,34 milliards de yuans. Parmi ces expéditions, les pommes fraîches ont enregistré une hausse notable de 16,7 % (410 millions de yuans), tandis que les ventes de jus de pomme s’élevaient à 350 millions de yuans (+9,7 %).

L’opportunité gabonaise est née d’une rencontre commerciale fructueuse lors du salon international des fruits et légumes à Madrid en octobre dernier. « Nous avons conclu un accord avec des acheteurs gabonais à cette occasion », explique Li Zhi, directeur général d’une entreprise de commerce international basée à Tianshui. Si l’Afrique de l’Ouest exprime une demande constante en fruits frais de haute qualité, la notoriété du Gansu s’y limitait jusqu’ici principalement au jus concentré. Cette transaction directe ouvre la voie à de nouveaux approvisionnements réguliers pour ancrer durablement les pommes de la région sur le continent.