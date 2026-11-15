Affaire Dylan : Jean Gaspard Ntoutoume Ayi dénonce le silence du parquet 24 heures après les faits

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L’affaire du jeune Dylan, qui aurait été blessé par un tir d’arme à feu, continue de susciter des réactions dans la classe politique gabonaise. Jean Gaspard Ntoutoume Ayi, vice-président de l’Union nationale (UN) et député à l’Assemblée nationale, interpelle à son tour les autorités judiciaires sur leur absence de communication publique. Selon lui, le silence du parquet, 24 heures après les faits, contribue à alimenter les inquiétudes et constitue un facteur de trouble à l’ordre public.

Alors que les circonstances exactes dans lesquelles le jeune Dylan aurait été atteint par balle restent à établir, les prises de position politiques se multiplient pour réclamer une clarification judiciaire. Après l’interpellation formulée par Anges Kevin Nzigou, président du Front démocratique socialiste (FDS), c’est au tour de Jean Gaspard Ntoutoume Ayi de dénoncer l’absence de réaction officielle du ministère public. Une situation qui soulève la question de la communication judiciaire dans les affaires sensibles, particulièrement lorsqu’elles concernent des mineurs et mettent en cause, dans le débat public, des personnalités connues.

Le silence du parquet directement mis en cause

Dans une publication accompagnée du mot-dièse #JusticePourDylan, le député de l’Union nationale exprime son inquiétude face à l’absence de communication officielle. « 24h après les faits, le silence du Parquet dans l’Affaire DYLAN crée un Trouble à l’ordre public de fait. », affirme Jean Gaspard Ntoutoume Ayi. Une déclaration qui traduit sa conviction que l’absence d’informations judiciaires contribue à entretenir les interrogations autour de cette affaire.

Cette prise de position intervient dans un contexte où les circonstances du tir, l’identité de son auteur présumé et les éventuelles responsabilités restent à déterminer. Si le parquet n’est pas tenu de communiquer publiquement sur chaque enquête dans un délai de 24 heures, une prise de parole officielle pourrait contribuer à préciser les faits connus et à limiter la circulation d’informations non vérifiées.

Une affaire qui interpelle désormais la classe politique

L’intervention de Jean Gaspard Ntoutoume Ayi s’ajoute aux réactions réclamant une enquête rigoureuse et transparente. Au-delà de la situation médicale du jeune Dylan, dont l’évolution nécessite une confirmation officielle, les interrogations portent également sur les circonstances dans lesquelles une arme à feu aurait été utilisée et sur les suites judiciaires susceptibles d’être engagées.

Dans cette affaire, la prudence reste néanmoins indispensable. Les informations relayées publiquement ne sauraient se substituer aux constatations des enquêteurs ni permettre d’établir une responsabilité pénale avant toute décision de justice. Le respect de la présomption d’innocence demeure une exigence, y compris lorsque l’émotion suscitée par les faits est importante.

Une communication judiciaire attendue

L’interpellation du député pose plus largement la question de la transparence de l’action judiciaire et de la confiance des citoyens envers les institutions. Dans les affaires impliquant des enfants, la nécessité de protéger les victimes et leurs proches doit également être conciliée avec les exigences de confidentialité propres aux investigations.

Désormais, l’attention se porte sur les éventuelles initiatives du ministère public pour établir les circonstances des faits et informer l’opinion, dans les limites autorisées par la procédure. Au-delà des réactions politiques, c’est la capacité de la justice à apporter des réponses vérifiables, dans des délais raisonnables, qui sera observée.