Gabon : une nouvelle panne au poste électrique d’Owendo prolonge les coupures dans le Grand Libreville

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La Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a annoncé, ce dimanche 15 novembre 2026, la survenue d’un nouvel incident technique au poste source de 20 kilovolts d’Owendo, dans le sud de Libreville. Cette panne, intervenue après des travaux programmés et à la suite d’un déclenchement général du réseau électrique, entraîne une prolongation de l’interruption de la fourniture d’électricité dans les zones déjà impactées. L’entreprise assure avoir mobilisé ses équipes techniques pour rétablir le service dans les meilleurs délais, sans toutefois communiquer d’horaire précis de retour à la normale.

Les habitants des secteurs concernés par les perturbations électriques devront encore patienter. Alors que des travaux programmés devaient permettre une reprise de l’alimentation, un nouvel incident survenu au poste source d’Owendo vient compliquer les opérations de rétablissement. Dans une communication adressée à sa clientèle ce dimanche 15 novembre, la SEEG fait état d’un déclenchement général du réseau, suivi d’une nouvelle défaillance technique. Une situation qui prolonge les désagréments pour les ménages et les activités économiques dépendant d’une alimentation électrique régulière.

Un nouvel incident après des travaux programmés

Selon les explications fournies par la SEEG, le nouvel incident a été enregistré au niveau du poste source de 20 kilovolts d’Owendo, une installation intervenant dans la distribution de l’électricité. Cette défaillance est survenue après les opérations de maintenance initialement programmées, empêchant le rétablissement de la fourniture dans les délais attendus.

L’entreprise n’a toutefois pas précisé la nature exacte de l’incident, ses causes techniques ni la liste exhaustive des quartiers affectés. Elle indique simplement que cette situation entraîne une prolongation des interruptions dans les zones déjà touchées. Ces informations restent pourtant essentielles pour permettre aux usagers d’anticiper les conséquences de la panne sur leurs activités quotidiennes.

Des équipes mobilisées, mais aucun délai de rétablissement annoncé

Face à cette nouvelle perturbation, la SEEG affirme avoir mobilisé ses équipes techniques afin de procéder aux interventions nécessaires. L’objectif annoncé est de rétablir la fourniture d’électricité dans les meilleurs délais. L’entreprise présente également ses excuses à sa clientèle pour les désagréments occasionnés.

Cependant, aucun calendrier précis de retour à la normale n’a été communiqué. Cette absence de visibilité constitue une difficulté supplémentaire pour les populations concernées, notamment les ménages, les commerçants et les petites entreprises dont les activités nécessitent une alimentation électrique continue.

La fiabilité du réseau électrique de nouveau interrogée

Au-delà de cet incident, la situation pose la question de la fiabilité des installations électriques et de la capacité à prévenir les défaillances susceptibles de survenir après des travaux programmés. Si les opérations de maintenance sont nécessaires pour sécuriser les équipements, leur efficacité doit également se mesurer à la continuité du service rendu aux consommateurs.

La SEEG devra désormais préciser les circonstances techniques de cette nouvelle panne et communiquer sur l’évolution des interventions engagées. Pour les usagers, l’enjeu immédiat reste le rétablissement de l’électricité. Mais la répétition des interruptions rappelle également l’importance d’une information régulière et transparente sur l’état du réseau et les délais de remise en service.