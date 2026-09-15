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Gabon : la DGCCRF annonce le retrait du marché des huiles alimentaires Viking, Rose, Kdo et Mini Coco

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Une vue de l'huile de marque Rose © D.R.
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La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a annoncé, le 11 septembre 2026, le retrait immédiat des huiles alimentaires de marques Viking, Rose, Kdo et Mini Coco. Ces produits ont été déclarés impropres à la consommation à la suite d’analyses en laboratoire révélant des non-conformités majeures.

S’exprimant lors du journal télévisé de 20 heures sur Gabon Première, la directrice générale de la DGCCRF, Élise Emmanuelle Ntsame Obame, a réaffirmé sa détermination à renforcer les contrôles sur les denrées commercialisées au Gabon. Selon l’administration, les examens de laboratoire ont mis en évidence des anomalies significatives, notamment des mélanges frauduleux ainsi que l’utilisation d’huiles de qualité inférieure.

Tolérance zéro pour les contrevenants et appel à la vigilance

Face au risque sanitaire, la DGCCRF exige le retrait sans délai de ces références sur l’ensemble du territoire national. L’administration invite instamment les consommateurs à la plus grande vigilance : il leur est vivement recommandé de ne pas acheter, de ne pas consommer les huiles incriminées et de vérifier systématiquement l’étiquetage des produits avant tout achat.

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Par ailleurs, les autorités rappellent que les commerçants et opérateurs économiques qui refuseraient de se conformer à cette mesure s’exposent aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Pour signaler tout produit suspect ou toute présence de ces marques en rayon, les consommateurs sont invités à contacter les services de la DGCCRF via le numéro vert gratuit 8085 ou le 061 00 01 93.

Heldy Oyono, Journaliste stagiaire

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